Woods bereikt nieuwe mijlpaal met eindzege op Zozo Championship

28 oktober 2019

09u10

Bron: Belga

Tiger Woods heeft met een slotronde van 67 slagen het Zozo Championship golftoernooi (PGA Tour/9.750.000 dollar) gewonnen. Op de Accordia Narashino golfbaan in het Japanse Inzai-Chiba nam hij met een openingsronde van 64 slagen de leiding die hij tijdens het verdere verloop van de wedstrijd niet meer zou afgeven. Voor Woods, die in april voor de vijfde keer in zijn loopbaan het Masters toernooi won, is het zijn 82e PGA Tour-overwinning, waarmee hij nu samen met zijn landgenoot Sam Snead recordhouder is.

De 43-jarige Woods, die onlangs nog onder het mes moest met een knieblessure, putte tijdens zijn ronde van drie onder par vijf birdies weg waartegen hij twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. In de eindstand telde hij uiteindelijk drie slagen voorsprong op de thuisspeler Hideki Matsuyama. Op een gedeelde derde plaats met zes slagen meer dan Woods volgden de Ier Rory McIlroy en de Zuid-Koreaan Sungjae Im.

Voor de vijftienvoudige majorwinnaar, die in april voor de vijfde keer in zijn loopbaan het Masters toernooi won, is het zijn 82e PGA Tour-overwinning, waarmee hij nu samen met zijn landgenoot Sam Snead recordhouder is. Woods had voor zijn 82 overwinningen wel tien jaar minder nodig en niemand twijfelt eraan dat zijn honger naar succes voorbij is. Een aantal spelers en kenners beaamden immers dat hij tijdens het voorbije toernooi terug zijn beste vormpeil heeft gevonden.

Eindstand:

1. Tiger Woods (VSt) 261=64-64-66-67 -19

2. Hideki Matsuyama (Jap) 264=65-67-65-67

3. Sungjae Im (ZKo) 267=71-64-67-65

. Rory McIlroy (NIe) 267=72-65-63-67

5. Gary Woodland (VSt) 268=64-66-68-70

6. Billy Horschel (VSt) 269=68-67-64-70

. Corey Conners (Can) 269=69-64-66-70

8. Byeong Hun An (ZKo) 270=70-68-66-66

. Charles Howell (VSt) 270=70-65-66-69

10. Ryan Palmer (VSt) 271=71-69-67-65

. Danny Lee (NZe) 271=70-65-68-68

. Xander Schauffele (VSt) 271=68-66-65-72