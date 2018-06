Woning topdarter Van Barneveld overvallen, zijn vrouw lichtgewond na schermutseling: "Ik ben woest" Redactie

16 juni 2018

10u55

Bron: AD/Regio15 4 Meer Sport De woning van darter Raymond van Barneveld in de Haagse wijk Ypenburg is vanochtend het doelwit geworden van een overval. Silvia, zijn vrouw, is daarbij licht gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de politie werd de 52-jarige vrouw wakker van geluid. In haar huis aan de Harry Pauwlaan stonden drie mannen. Na een worsteling vluchtte Silvia van Barneveld het huis uit. Ze heeft blauwe plekken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Toen de politie bij de woning aankwam, waren de overvallers verdwenen. Een zoektocht in de omgeving van het huis leverde niets op. Medewerkers van Forensische Opsporing doen op dit moment onderzoek in en rondom het huis.

Van de daders is geen signalement vrijgegeven. Ook is niet bekend of de overvallers gewapend waren en of er iets is buitgemaakt. De politie zoekt getuigen.

Raymond is "woest"

Raymond van Barneveld laat in een reactie aan RTL Nieuws weten 'woest te zijn': "Ik ben woest dat er mensen zijn die mijn vrouw dit hebben aangedaan."

Van Barneveld was gisteravond zelf voor zijn werk in Engeland en werd vanochtend vroeg gebeld door de politie, vertelt hij aan RTL Nieuws. "Ze zeiden dat ze een vervelende mededeling hadden: je woning is overvallen. Ik ben natuurlijk heel erg geschrokken. Vooral mentaal is de klap heel groot", zegt Van Barneveld. "Ze heeft voor haar leven gevreesd."