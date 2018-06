Woning topdarter Raymond van Barneveld doelwit van overval Redactie

16 juni 2018

10u55

Bron: AD/Regio15 0 Meer Sport Een woning in de Haagse wijk Ypenburg is vanochtend het doelwit geworden van een overval. Volgens diverse bronnen gaat het om het huis van darter Raymond van Barneveld.

De politie meldt dat er ten tijde van de overval iemand in het huis was, maar of dat de darter zelf was, is onduidelijk. Niemand raakte gewond.

De overval zou gepleegd zijn door meerdere daders. Van hen is nog geen signalement vrijgegeven. Of de overvallers gewapend waren, en of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend.

De politie heeft de woning met lint afgezet. Medewerkers van Forensische Opsporing doen onderzoek.