WNBA-debuut in mineur voor Brusselse: Hind Ben Abdelkader lijdt nederlaag met Indiana Fever Redactie

20 mei 2018

11u45

Bron: Belga 0 Meer Sport Indiana Fever heeft gisterenavond zijn eerste wedstrijd in de WNBA verloren van Chicago Sky met 64-82 (rust: 34-36). Hind Ben Abdelkader, de Brusselse point-guard van Indiana Fever, maakte haar debuut in de WNBA en scoorde vier punten.

In haar eerste wedstrijd voor Indiana Fever mocht Hind Ben Abdelkader meteen 22 minuten opdraven voor de 6.565 toeschouwers in Indianapolis. De 22-jarige Ben Abdelkader was daarin goed voor vier punten, twee rebounds en drie assists. De Amerikaanse Candice Dupree was topschutter bij Indiana Fever met veertien punten. Bij winnaar Chicago Sky scoorde de Amerikaanse Allie Quigley dan weer negentien punten.

Hind Ben Abdelkader is pas de derde Belgische basketbalster ooit in de WNBA, na Ann Wauters en Emma Meesseman. Het reguliere seizoen begon gisteren en eindigt midden september.