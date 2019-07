WK ZWEMMEN. Nieuw wereldrecord 4x100m wisselslag - Manuel troeft Sjöström af XC

28 juli 2019

Amerikaanse vrouwen snellen naar wereldrecord op 4x100m wisselslag, Britse zege bij mannen

De Amerikaanse vrouwen hebben op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju het goud veroverd met een wereldrecord op de 4x100 meter wisselslag. Bij de mannen was Groot-Brittannië aan het feest.

Regan Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia en Simone Manuel zetten 3:50.40 op de tabellen. Daarmee deden ze gevoelig beter dan de vorige beste tijd, die sinds juli 2017 ook al in handen van de VS was (3:51.55). Het Australische viertal volgde als tweede in 3:53.42, voor Canada (3:53.58).

De Britse mannen (Luke Greenbank, Adam Peaty, James Guy en Duncan Scott) wonnen het goud in 3:28.10, een Europees record. De VS (3:28.45) en Rusland (3:28.81) volgden in hun spoor.

Japanner Seto en Hongaarse Hosszu veroveren wereldtitel op 400m wisselslag

De Japanner Daiya Seto heeft op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju de 400 meter wisselslag op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar de Hongaarse Katinka Hosszu.

Seto hield met een chrono van 4:08.95 de Amerikaan Jay Litherland (4:09.22) achter zich. De Nieuw-Zeelander Lewis Clareburt (4:12.07) maakte het podium vol. Seto, eerder al aan het feest op de 200m wisselslag, won eerder al de titel in 2013 en 2015.

Bij de vrouwen haalde olympisch kampioene Hosszu het in 4:30.39. De Chinese Ye Shiwen (4:32.07) zwom naar het zilver, voor de Japanse Yui Ohashi (4:32.33). Het is voor de 30-jarige Hosszu de vijfde wereldtitel op de 400m wisselslag, en de negende in totaal.

Manuel troeft Sjöström af op 50m vrij, ook titels voor Waddell, King en Wellbrock

De Amerikaanse Simone Manuel heeft op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju het goud veroverd op de 50m vrije slag. Voorts waren er wereldtitels voor de Zuid-Afrikaan Zane Waddell (50m rugslag), de Amerikaanse Lilly King (50m schoolslag) en de Duitser Florian Wellbrock (1.500m vrije slag).

De 22-jarige Manuel zette 24.05 op de tabellen. De Amerikaanse hield daarmee de Zweedse topper Sarah Sjöström (24.07) achter zich. De Australische Cate Campbell (24.11) vervolledigde het podium.

Waddell bleef op de 50m rugslag in een tijd van 24.43 de Rus Evgeny Rylov (24.49) voor. De Russische topfavoriet Kliment Kolesnikov (24.51), wereldrecordhouder in 24.00, moest tevreden zijn met brons.

King zwom op de 50m schoolslag in 29.84 naar het goud. De Amerikaanse wereldrecordhoudster (29.40), die eerder ook al de 100m op haar naam schreef, haalde het voor de amper 14-jarige Italiaanse Benedetta Pilato (30.00) en de Russin Yuliya Efimova (30.15).

Florian Wellbrock pakte op de 1.500m vrije slag de wereldtitel in 14:36.54. De Oekraïner Mykhailo Romanchuk (14:37.63) en de Italiaan Gregorio Paltrinieri (14:38.75) maakten het podium vol.