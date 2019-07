WK ZWEMMEN. Dressel wint ook 100m vlinderslag, eveneens wereldtitels voor Smith en Ledecky MMP/XC

Dressel wint ook 100m vlinderslag, eveneens wereldtitels voor Smith en Ledecky

De Amerikaan Caeleb Dressel heeft op de 100 meter vlinderslag zijn vijfde gouden medaille veroverd op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. In totaal zit Dressel al aan twaalf wereldtitels. Ook zijn landgenotes Regan Smith (200m rugslag) en Katie Ledecky (800m vrije slag) pakten de wereldtitel.

De 22-jarige Amerikaan, die vrijdag in de halve finales nog in 49.50 het wereldrecord brak van Michael Phelps, zwom in 49.66 naar goud. De Rus Andrei Minakov (50.83) en de Zuid-Afrikaan Chad le Clos (51.16) maakten het podium vol. Dressel pakte eerder dit WK goud op de 4x100m vrij, de 50 en 100m vrij en de 100m vlinderslag.

Regan Smith ging op de 200m rugslag met het goud aan de haal in 2:03.69. De 17-jarige Amerikaanse, vrijdag in de halve finales goed voor een wereldrecord (2:03.35), hield de Australische Kaylee McKeown (2:06.26) en de Canadese Kylie Masse (2:06.62) achter zich.

Ook op de 800m vrij ging de wereldtitel naar de VS. Katie Ledecky tekende in 8:13.58 voor de snelste chrono, voor de Italiaanse Simona Quadarella (8:14.99) en de Australische Ariarne Titmus (8:15.70). Het is voor Ledecky haar vijftiende mondiale titel.

Amerikanen veroveren in wereldrecord goud op gemengde 4x100m vrije slag

De Verenigde Staten hebben op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju het goud op de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams veroverd in een wereldrecord.

Caeleb Dressel, Zachary Apple, Mallory Comerford en Simone Manuel zwommen 3:19.40 op de tabellen. Hiermee deden ze beter dan de scherpste chrono tot dusver, die ook al sinds juli 2017 in handen was van de VS (3:19.60).

De VS haalde het in de finale voor Australië (3:19.97) en Frankrijk (3:22.11).

Caeleb Dressel pakt vierde goud op 50m vrij, Sjöström triomfeert op 50m vlinder

De Amerikaan Caeleb Dressel heeft op de 50m vrije slag zijn vierde gouden medaille veroverd op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

In een chrono van 21.04 zette Dressel een nieuw kampioenschapsrecord neer. Het zilver was voor de Braziliaan Bruno Fratus en de Griek Kristian Gkolomeew, die beiden finishten in 21.45. De Rus Vladimir Morozov pakte brons in 21.53. Dressel pakte eerder dit WK goud op de 4x100m vrij, de 100m vrij en de 100m vlinderslag.

De Zweedse Sarah Sjöström prolongeerde haar titel op de 50m vlinderslag. Ze finishte in 25.02, voor de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (25.35) en de Egyptische Farida Osman (25.47). Het is voor de Zweedse haar eerste wereldtitel in Gwangju, na zilver op de 100m vlinderslag en brons op de 100m vrij.