WK ZWEMMEN. Dressel wint 50 meter vlinderslag - Sjöström geklopt - Andermaal goud voor Hosszu

22 juli 2019

14u34

Bron: Belga 0

Katinka Hosszu pakt vierde opeenvolgende wereldtitel op 200m wisselslag

Katinka Hosszu (30) heeft haar vierde opeenvolgende wereldtitel veroverd op de 200 meter wisselslag tijdens het WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

De Hongaarse wereldrecordhoudster en olympisch kampioene op dit nummer haalde het in 2:07.53, voor de Chinese Ye Shiwen (2:08.60) en de Canadese Sydney Pickrem (2:08.70). Voor Hosszu is het al haar achtste WK-goud in haar carrière.

Amerikaan Caeleb Dressel wint 50 meter vlinderslag

De 22-jarige Amerikaan Caeleb Dressel heeft de 50 meter vlinderslag gewonnen op het WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju. In 22.35, een kampioenschapsrecord, liet hij de Rus Oleg Kostin (22.70) en de Braziliaanse veteraan (39) Nicholas Santos (22.79) achter zich.

Zondag pakte Dressel met het Amerikaanse estafetteteam ook al goud op de 4x100 meter vrije slag. In totaal zit hij nu al aan negen wereldtitels. Twee jaar terug pakte hij in Boedapest goud op de 50 en 100 meter vrije slag, de 100 meter vlinderslag, de 4x100 meter vrije slag, de 4x100 meter wisselslag, de 4x100 meter vrije slag gemengd en de 4x100 meter wisselslag gemengd. Op de 50 meter vlinder moest hij toen met een vierde plaats vrede nemen.

Margaret McNeil klopt Sarah Sjöström in finale 100m vlinderslag

De Canadese Margaret McNeil heeft verrassend de wereldtitel veroverd op de 100 meter vlinderslag tijdens het WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. In de finale haalde ze het voor de Zweedse topfavoriete en wereldrecordhoudster Sarah Sjöström.

De 19-jarige McNeil tikte aan in 55.83. Sjöström, olympisch kampioene en viervoudig wereldkampioene op dit nummer, werd tweede in 56.22. De Australische Emma McKeon (56.61) vervolledigde het podium.

Kimberly Buys strandde zondag in de reeksen van de 100m vlinder.

Adam Peaty verovert goud op 100m schoolslag

Adam Peaty heeft de gouden medaille veroverd op de 100 meter schoolslag tijdens het WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

De 24-jarige Brit, olympisch kampioen op de 100m school, behaalde met een tijd van 57.14 een derde opeenvolgende gouden WK-medaille op dit nummer. In de finale ging hij zijn landgenoot James Wilby (58.46) en de Chinees Yan Zibei (58.63) vooraf.

Zondag scherpte Peaty zijn eigen wereldrecord in de halve finales aan tot 56.88. Hij werd daarmee de eerste man die dit nummer onder de 57 seconden zwom.