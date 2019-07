WK ZWEMMEN. Controversiële Sun verovert goud na diskwalificatie Rapsys - Zieke Ledecky past voor finale 1500m vrij LPB/XC

23 juli 2019

13u43

Bron: anp/belga 0

Lilly King pakt goud op 100m schoolslag

De Amerikaanse Lilly King heeft haar wereldtitel op de 100 meter schoolslag verlengd tijdens de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju

In de finale haalde de 22-jarige olympische kampioene het met 1:04.93 van haar Russische rivale Yuliya Efimova (1:05.49). De Italiaanse Martina Carraro (1:06.36) vervolledigde het podium.

Xu Jiayu verdedigt met succes wereldtitel op 100m rugslag

Xu Jiayu heeft zijn wereldtitel verlengd op de 100 meter rugslag tijdens de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

In de finale tikte de Chinees aan in 52.43. Het zilver ging naar de Rus Evgeny Rylov (52.67). De Australiër Mitch Larkin (52.77) vervolledigde het podium.

De Amerikanen Ryan Murphy, regerend olympisch kampioen, en Matt Grevers, wereldkampioen in 2013 en tweede op het WK in 2017, vielen net naast het podium. Ze werden respectievelijk vierde en vijfde.

Kylie Masse verlengt wereldtitel op 100m rugslag

De Canadese Kylie Masse heeft met succes haar wereldtitel verdedigd op de 100 meter rugslag tijdens de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

In 58.60 was Masse in de finale sneller dan de Australische Mina Atherton (58.85), die zilver pakte. De Amerikaanse Olivia Smoliga (58.91) werd derde.

Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro behaalde Masse de bronzen medaille op de 100m rug.

Controversiële Sun Yang verovert goud op 200m vrije slag na diskwalificatie Danas Rapsys

De Chinees Sun Yang heeft de gouden medaille behaald op de 200 meter vrije slag tijdens het WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Hij profiteerde van de diskwalificatie van de Litouwer Danas Rapsys, die voor de start bewoog op zijn startblok.

Sun Yang verlengde zo zijn wereldtitel met een chrono van 1:44.93, voor de Japanner Katsuhiro Matsumoto (1:45.22). De Rus Martin Malyutin en de Brit Duncan Scott (beiden 1:45.63) deelden het brons. Sun heeft nu elf wereldtitels op zijn palmares.

De aanwezigheid van Sun Yang op het WK zorgde voor heel wat verontwaardiging. Er loopt momenteel een zaak tegen de Chinees voor het Internationaal Sporttribunaal TAS, aangespannen door het Wereldantidopingagentschap WADA. Het WADA tekende beroep aan tegen de beslissing van de Internationale Zwemfederatie FINA om Sun Yang enkel een waarschuwing te geven wegens een gemiste controle buiten competitie. Toen de controleurs op 4 september 2018 opdaagden bij hem thuis vernielde hij de controlestalen en verscheurde hij hun notities. Sun Yang gaf als reden daarvoor aan dat de controleurs hem niet de nodige identificatiebewijzen konden voorleggen. Het TAS zal zich pas na het WK uitspreken over de zaak.

Simona Quadarella pakt eerste wereldtitel op 1500m vrij

De Italiaanse Simona Quadarella heeft haar eerste wereldtitel veroverd op de 1500 meter vrije slag tijdens het WK langebaanzwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

De 20-jarige Quadarella tikte aan in 15:40.89. Ze was sneller dan de Duitse Sarah Kohler (15:48.83). De Chinese Jianjiahe Wang (15:51.00) vervolledigde het podium.

Quadarella kroonde zich vorig jaar op het EK tot Europees kampioene op de 400m, 800m en 1500m vrij. Ze profiteerde in Gwangju van de afwezigheid van de Amerikaanse wereldrecordhoudster Katie Ledecky, die omwille van “medische redenen” verstek liet gaan.

Katie Ledecky meldt zich ziek af voor finale 1500m vrij

De Amerikaanse topzwemster Katie Ledecky heeft zich ziek afgemeld voor de finale van de 1500 meter vrije slag, die vandaag op het programma staat op het WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Ledecky sloeg ook al de reeksen van de 200 meter vrij over. Daarmee dreigt het WK voor haar op een grote mislukking uit te draaien. De 22-jarige Ledecky, in het bezit van veertien wereldtitels, kan alleen nog een gooi naar goud doen op de 800 meter, maar het is onduidelijk of ze op tijd fit is voor die afstand.

Ledecky was met grote ambities naar Gwangju gekomen. De winnares van vier olympische gouden medailles op de Spelen van Rio in 2016 mikte op dit WK op vier titels. Het ging al mis op de 400 meter vrij, waarin ze in de finale werd afgetroefd door de Australische Ariarne Titmus.

“Katie voelt zich al niet goed sinds ze op 17 juli in Gwangju aankwam. We hebben haar uit voorzorg afgemeld zodat ze kan herstellen en haar energie bewaren voor een verkort schema”, zegt Lindsay Mintenko, manager van het Amerikaanse team.