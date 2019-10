WK Rugby. Wales blijft ongeslagen en stoot samen met Australië door naar kwartfinales Redactie

09 oktober 2019

15u31 0 WK Rugby Wales heeft op het WK rugby in Japan ook zijn derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. In Oita haalden de Welshmen het met 29-17 van Fiji.

Wales had eerder Georgië (43-14) en Australië (29-25), de vicewereldkampioen van 2015, verslagen en staat alleen aan de leiding in poule D voor de Wallabies. Beide landen zijn nu zeker van een ticket voor de kwartfinales. Fiji is derde.

In groep A was Schotland in Fukuroi met 61-0 veel te sterk voor Rusland. Het nog ongeslagen Japan (drie zeges) voert de stand aan voor Ierland en Schotland. Samoa en Rusland komen niet meer in aanmerking voor de kwartfinales.

Argentinië nam met een 47-17 overwinning tegen de Verenigde Staten in Kumagaya in stijl afscheid van het WK. De Puma’s, in 2015 halvefinalist, waren na nederlagen tegen Frankrijk en Engeland al uitgeschakeld voor de kwartfinales. Dankzij een derde plaats in groep C is Argentinië wel zeker van deelname aan het WK 2023 in Frankrijk.