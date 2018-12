WK-goud! Red Lions voor het eerst wereldkampioen na thriller van formaat: België klopt Nederland in onwaarschijnlijke shoot-outs met 3-2 MDB

16 december 2018

16u09

Bron: Belga 548 Meer Sport De Red Lions hebben geschiedenis geschreven. In het Indiase Bhubaneswar heeft België zich voor het eerst tot wereldkampioen in het hockey gekroond. In de finale tegen Nederland stond er na 60 minuten 0-0 op het bord, waarna het in een onwaarschijnlijke serie shoot-outs 3-2 werd voor de Lions. Eindelijk voor België, ook op de ranking het nieuwe nummer één, in zijn vijfde grote finale.

Bij de rust stond het nog 0-0 in een gesloten derby der Lage Landen. Nederland (FIH 4) dreigde wel via enkele strafcorners, al bleef de uitvoering telkens ondermaats. In het vierde kwart kwamen er twee grote kansen voor België (FIH 3), maar De Kerpel en Briels kwamen niet tot scoren en dus kwam het tot shoot-outs in Bhubaneswar.

Het werd een thriller van formaat want de Belgen maakten daarin een 0-2 achterstand ongedaan, via Van Aubel en Wegnez. De Sloover leek de winnende treffer te scoren, maar zijn doelpunt werd zowaar afgekeurd wegens een voetfout. Van euforie terug naar de realiteit, wat een mentale ommekeer. Meteen daarna trof Van Aubel opnieuw raak en bezorgde doelman Vanasch ons land de wereldtitel door de laatste Nederlandse poging uit zijn doel te houden. (lees hieronder verder)

Voor de Red Lions was de eerste WK-medaille meteen de gouden. Een vijfde plaats op het vorige WK, in 2014 in Den Haag, was het beste resultaat tot nog toe. Wel veroverde België al eens brons op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen en op het EK van 2007 in Manchester. Recenter was er zilver op de World League 2015, zilver op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro en op de Europese kampioenschappen van 2013 in Boom en 2017 in Amsterdam.

Het was ook een mooie revanche. Op het EK moesten de Belgen eind augustus 2017 in de finale met 4-2 de duimen leggen voor gastland Nederland, nadat ze bij de rust op een 0-2 voorsprong hadden gestaan. Zes dagen voordien hadden ze Nederland in de groepsfase nochtans nog een 5-0 oplawaai verkocht.

Oranje greep dan weer naast een derde wereldtitel. De vorige twee werden in 1973 en 1998 veroverd. Daarnaast verzamelden de Nederlandse hockeyers nu vier keer zilver (1978, 1994, 2014 en 2018) en twee keer brons (2002, 2010)

België wordt dankzij de zege ook het nieuwe nummer één op de wereldranking. Niet onbelangrijk, want de groepen bij grote toernooien worden ingedeeld op basis van de wereldranglijst. Zo moet de nummer één van de wereld het in de groepsfase op, bijvoorbeeld, de Olympische Spelen nooit opnemen tegen de nummers 2 en 3.

