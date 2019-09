WK-blamage voor de VS, die nieuwe nederlaag lijden en spelen om zevende plaats YP

12 september 2019

19u36

Bron: Belga 0

Een dag nadat ze in de kwartfinales met 89-79 uitgeschakeld werden door Frankrijk, hebben de Verenigde Staten vandaag in het Chinese Dongguan al een nieuwe nederlaag geleden op het wereldkampioenschap basketbal. In hun eerste wedstrijd om de plaatsen vijf tot acht bleek ook Servië met 94-89 te sterk.

Zaterdag nemen de Amerikaanse NBA-sterren het om de zevende plaats op tegen Polen. Sowieso wordt het het slechtste WK-resultaat in de geschiedenis voor de Amerikaanse basketballers. Het vorige dieptepunt was een zesde plaats in 2002. De voorbije twee WK's (2010 en 2014) werden gewonnen door de Verenigde Staten.