WK BASKETBAL LIVE. Belgian Cats zien Frankrijk naderen in derde quarter DMM

28 september 2018

18u51 3 Meer Sport De Belgian Cats zijn op de Canarische Eilanden bezig aan hun kwartfinale op het WK basketbal. Tegenstander is buurland Frankrijk. Nemen de Belgische basketbalvrouwen revanche voor de verloren halve finale van de Rode Duivels op het WK voetbal? Volg het hier met een update na elk quarter.

Zonder complexen, zo wilden de Belgian Cats hun kwartfinale op het WK tegen Frankrijk beginnen en dat gebeurde ook. Meesseman en Allemand zorgden voor de vroege punten. België zette Frankrijk zo meteen op achterstand. De Cats begonnen vrank en vrij aan hun partij. Een time-out van de Franse bondscoach moest de tegenstander weer bij de les brengen. Frankrijk herstelde het evenwicht in het eerste quarter. Stand na 10 minuten basketbal: 20-17 voor België.

Het echte offensief van de Cats moest op dat moment nog beginnen. In een indrukwekkend tweede quarter begon Belgiê onder impuls van een sterke Allemand de voorsprong weer uit te bouwen. Kim Mestdagh, Wauters en Carpréaux deden ook hun duit in het zakje: plots stond het 27-19. Het was even in de armen knijpen, maar de Belgische show ging gewoon door. De voorsprong bedroeg zelfs even 20 punten. Net voor de rust werden het er na twee vrije worpen van Mestdagh zelfs 22. Rusten bij 53-31. De Cats op weg naar de halve finale?