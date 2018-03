WK indooratletiek: Belgian Tornados winnen reeks en plaatsen zich rechtstreeks voor 4x400 meter-finale TLB/RVO

03 maart 2018

13u35

Belga, eigen berichtgeving

Belgian Tornados naar finale

De Belgian Tornados hebben zich met winst in de eerste reeks rechtstreeks geplaatst voor de finale van de 4x400m, het sluitingsnummer van deze kampioenschappen.

De drie broers Borlée en Jonathan Sacoor kregen de zesde baan toegewezen, wat in zaal gelijk staat met iets minder scherpe bochten. Dylan Borlée nam de eerste 400m voor zijn rekening en gaf de stok in tweede positie achter Polen door aan zijn broer Jonathan. Die behield die positie, al probeerde hij aan de leiding te geraken.

Daarna kwam nieuweling Jonathan Sacoor, amper 18 jaar, aan de beurt. Hij bleef eveneens rustig het verrassende Polen volgen. Trinidad en Tobago, de wereldkampioen van vorige zomer in Londen, verloor dan weer terrein. Kevin Borlée mag het al sinds 2014 waarmaken als slotloper en ook dit keer deed hij dat tactisch slim en ging de Pool Krzewina aan de overkant voorbij. Even kwam de Pool nog opzetten, maar ons land won in 3.05.22 met amper twee honderdsten verschil.

Trinidad en Tobago moest wachten om met de verliezende tijden de finale te halen, maar dat bleek geen probleem, net als voor het nummer vier, Tsjechië. In de tweede reeks gaf Jamaica inderdaad forfait en ging de USA er meteen stevig vandoor om te winnen in 3.04.00. De organiserende Britten plaatsten zich als tweede in 3.05.29. Het door Jacques Borlée gevreesde Spanje viel daarentegen uit de boot zonder hun beste man, die later nog de finale van de 400m individueel moet lopen.

De Belgian Tornados gaan dus naar de finale van de 4x400m met de tweede tijd van de gekwalificeerden, zij het met slechts miniem verschil op Polen en Groot-Brittannië. De vraag voor coach Jacques Borlée wordt: hoe zinvol is het om de Amerikanen te volgen? Mogelijk is dat de veiligste weg naar een medaille op voorwaarde de motor niet te doen ontploffen.

"We zijn opgelucht met de kwalificatie", opende Jonathan Borlée na afloop. "Er zaten sterke teams in onze reeks, met wereldkampioen outdoor Trinidad & Tobago en Europees kampioen indoor Polen. De chrono is ook zeer goed, onze tweede snelste ooit."

Ook startloper Dylan Borlée was tevreden na afloop. "Ik moest in de buitenbaan openen, maar was toch tevreden over mijn start. Ik wist dat de Pool achter mij (Karol Zalewski, red) mij snel zou inhalen, maar ik ben mijn race blijven lopen. Ook belangrijk: we hebben ons als reekswinnaar geplaatst, hetgeen ons voor de finale een goede baan oplevert. De piste kan overigens doorslaggevend worden. Het is een oplopende baan, moeilijk om aan je lijn te blijven, maar dat stoort mij niet. Of een medaille erin zit? Dat weet ik niet. De concurrentie is sterk. Het zal een echte veldslag worden."

Debutant Jonathan Sacoor miste zijn debuut niet. "Ongelooflijk, alles ging goed", riep de 18-jarige na zijn race uit. "Ik kreeg de stok in tweede positie en had een beetje schrik voorbijgestoken te worden door mijn gebrek aan ervaring. Maar dat gebeurde niet, waarna Kevin het helemaal kon afmaken."

Tomas Walsh verlengt wereldtitel in het kogelstoten

De Nieuw-Zeelander Tomas Walsh heeft zijn wereldtitel in het kogelstoten verlengd. Met een worp van 22m31 bleef Walsh de Duitser David Storl (21m44) en de Tsjech Tomas Stanek (21m44) voor. Walsh volgt zo zichzelf op. De Nieuw-Zeelander pakte twee jaar geleden in Portland ook al goud. Ook vorig jaar op het WK outdoor in Londen was hij de beste.

Venezolaanse Rojas pakt goud in het hink-stap-springen

De Venezolaanse Yulimar Rojas is wereldkampioen hink-stap-springen geworden. Rojas sprong met 14m63, verder dan de Jamaicaanse Kimberly Williams (14m48) en de Spaanse Ana Peleteiro (14m40).

De 22-jarige Rojas voegt zo nog een titel toe aan haar mooi palmares. Vorig jaar werd de Venezolaanse in Londen ook al wereldkampioen outdoor, met een sprong van 14m91. Dat was toen de eerste wereldtitel atletiek ooit voor het Zuid-Amerikaanse land.

Oekraïne start niet in reeks van Tornados

Het Oekraïense mannenteam zal niet starten tijdens de 4x400 meter op het WK atletiek indoor in Birmingham. Dat bevestigde de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). De Belgian Tornados, die in dezelfde reeks moesten lopen, hebben zo slechts drie tegenstanders: Trinidad & Tobago, Tsjechië en Polen.

De startvolgorde van de Belgen werd intussen ook officieel bekendgemaakt. Zoals Jacques Borlée vrijdag al liet weten, zal Dylan Borlée starten, gevolgd door Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée.

Ook in de andere reeks van de 4x400m is er een team dat niet start, Jamaica. Daar blijven dus Spanje, de Dominicaanse Republiek, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten over.

De eerste twee landen in elke reeks en de twee beste verliezende chrono's plaatsen zich voor de finale.

De reeksen staan geprogrammeerd om 13u31 Belgische tijd.

Collins verbetert eigen ouderdomsrecord

Kim Collins, de 41-jarige spurter uit Saint Kitts & Nevis, heeft zaterdag in Birmingham in de reeksen van 60m zijn statuut van oudste mannelijke finalist op een WK indoor scherpgesteld. De Amerikaanse topfavoriet Christian Coleman overleefde makkelijk de reeksen. Zijn landgenoot Ronnie Baker liet de snelste chrono van de reeksen optekenen (6.57). De halve finales en de finale staan vanavond op het programma.

Coleman, de wereldrecordhouder (6.34), won de eerste reeks in 6.71, voor de Zweed Odain Rose (6.75) en Kim Collins (6.77). Die laatste is 41 jaar en 10 maanden en verbeterde zo zijn eigen record van oudste finalist op een WK indoor. In Portland in 2016 haalde hij eveneens de finale op 60m, toen op 39 jaar en elf maanden. Behalve zijn wereldtitel outdoor in 2003 heeft Collins ook twee zilveren plakken op het WK indoor en vier bronzen plakken op het WK outdoor op zijn erelijst staan.

Collins moet in de geschiedenisboeken wel een vrouw laten voorlaten. De Russische Yekaterina Podkopayeva was 44 jaar en acht maanden toen ze in 1997 de finale haalde op de 1.500m.