WK ATLETIEK. Sacoor vlot naar halve finale 400m: “Ik wil meer” - Broeders laatste in polsstokfinale - Lyles vliegt naar titel op 200m LPB

01 oktober 2019

22u13 0

Jonathan Sacoor heeft zich vlot geplaatst voor de halve finale van de 400 meter. De jonge Belg werd in zijn reeks tweede in 45.32, slechts één honderdste boven zijn beste seizoenstijd (45.31) die hij op de Memorial klokte. Zijn persoonlijk record bedraagt 45.03. Sacoor, de regerende wereldkampioen bij de junioren, moest in zijn reeks enkel de Keniaan Emmanuel Korir, dit jaar al goed voor 44.55, voor zich dulden. Met zijn chrono van 45.32 zette Sacoor de tiende tijd van de reeksen neer. Kirani James uit Grenada klokte met 44.94 de snelste chrono. De halve finale volgt woensdag, de strijd om de medailles staat vrijdag op de planning.

Amerikaan Lyles pakt wereldtitel op 200m, landgenoot Brazier viert op 800m

De Amerikaan Noah Lyles heeft de wereldtitel veroverd op de 200 meter. Zijn landgenoot Donavan Brazier, getraind door de in opspraak gekomen Alberto Salazar, snelde naar het goud op de 800 meter.

De 22-jarige Lyles maakte zijn favorietenrol waar en won in 19.83. De Canadees André De Grasse (19.95) ging met het zilver aan de haal. De Ecuadoraan Alex Quinonez pakte het brons (19.98). De Turkse titelverdediger Ramil Guliyev (20.07) eindigde als vijfde achter de Brit Adam Gemili (20.03).

Op de 800 meter hield Brazier in 1:42.34 de Bosniër Amel Tuka (1:43.47) achter zich. De Keniaan Ferguson Cheruiyot Rotich (1:43.82) legde beslag op het brons.

Broeders laatste in polsstokfinale, Kendrick pakt goud

Ben Broeders is in de finale van het polsstokspringen als twaalfde en laatste geëindigd. Broeders kende meteen moeite met de starthoogte, maar geraakte in drie keer toch over 5m55. Daarna liep het driemaal mis op 5m70. De 24-jarige Leuvenaar plaatste zich met een sprong over 5m70 net voor de finale met twaalf. “Ik had er meer van verwacht”, zei Broeders na afloop. “De constante die er dit jaar was, de afwerking, die miste ik vandaag. Maar ik heb er toch van genoten.”

De Amerikaan Sam Kendricks verlengde zijn wereldtitel. Kendricks geraakte over 5m97, wat volstond voor goud. Ook de Zweed Armand Duplantis haalde die hoogte, maar in een minder vlekkeloos parcours. De Pool Piotr Lisek (5m87) pakte het brons.

Couckuyt out op 400m horden, Claes door

Paulien Couckuyt, Europees kampioene bij de beloften, sneuvelde in de reeksen van de 400 meter horden. Na een snelle start viel Couckuyt in de laatste rechte lijn helemaal terug. Ze werd zevende en laatste in een tijd van 57.15, een heel eind boven haar persoonlijk record van 55.46. “Ik vertrok snel, dat was mijn plan”, zei Couckuyt na de race. “Maar omdat ik in baan 8 liep, moest ik zelf mijn wedstrijd maken. Ik probeerde het tot 200 meter, maar miste iemand naast me. Het was heel moeilijk om blind te lopen. Dit is een ervaring voor mij, het was toch het WK.”

Hanne Claes kon zich wel plaatsen. Claes eindigde zesde in haar reeks in 55.68 en kwalificeerde zich voor de halve finale met één van de beste verliezende tijden. Het persoonlijk record van Claes bedraagt 55.20. De Limburgse liep de zestiende chrono van alle reeksen. “Ik ben te vroeg van ritme veranderd, terwijl ik mijn hoofd dacht dat dat juist was”, lachte Claes in de mixed zone. “Pas twee horden verder besefte ik wat ik gedaan had. Ik heb mij gewoon vergist. Maar ik voel me niet eens moe nu. Ik denk dat het nog beter kan.”