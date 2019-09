WK ATLETIEK. Orcel eindigt als elfde in hoogspringfinale - Kimeli veertiende op 5.000m Redactie

30 september 2019

Isaac Kimeli loopt naar veertiende plaats op 5.000m, Ethiopiër Edris verlengt zijn titel

Isaac Kimeli is in een tijd van 13:44.29 veertiende geworden op de 5.000 meter op het WK atletiek in Doha. De zege was voor de Ethiopiër Muktar Edris in 12:59.85, voor zijn landgenoot Selemon Barega (12:59.70) en de Canadees Mohammed Ahmed (13:01.11).

De 25-jarige Kimeli, die al geplaatst is voor de Spelen van volgend jaar in Tokio en een persoonlijk record van 13:13.02 bezit, had zich voor de finale geplaatst dankzij een chrono van 13:20.99 vrijdag in de reeksen. In de finale overspeelde hij zijn hand echter. Hij volgde te lang de kopgroep en finishte uiteindelijk als veertiende en laatste. De Noor Filip Ingebrigtsen haalde de finish immers niet.

Robin Hendrix sneuvelde vrijdag al in de reeksen.

Claire Orcel eindigt als elfde in hoogspringfinale

Claire Orcel is met een sprong over 1m89 als elfde (op twaalf deelneemsters) geëindigd in de hoogspringfinale op het WK atletiek in Doha. De Brusselse van Franse afkomst begon haar finale met een geslaagde sprong over 1m84. Vervolgens ging ze bij de derde keer over 1m89. Ze probeerde het nadien nog op 1m93, maar geraakte daar niet meer over. De 21-jarige Orcel plaatste zich vrijdag voor de hoogspringfinale met een sprong over 1m92. Haar persoonlijk record is 1m94. De limiet voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio is 1m96.

Nederlandse Hassan, wereldkampioene op 10.000m, kiest voor 1.500m

Sifan Hassan kiest voor de 1500 meter als tweede afstand op de WK atletiek in Doha. De Nederlandse wereldkampioene op de 10.000 meter heeft dat vandaag besloten in overleg met haar trainer Alberto Salazar.

Hassan had ook voor 5000 meter kunnen kiezen. Op die afstand won ze op het WK van twee jaar geleden brons, veroverde ze goud op de EK in Berlijn vorig jaar en rende ze dit jaar naar een Europees record.

Omdat beide afstanden op dezelfde dagen worden gelopen in Doha, was een combinatie onmogelijk. Hassan heeft kennelijk haar coach kunnen overtuigen. Die wilde liever dat ze de 5000m zou lopen, maar de voorkeur van de Nederlandse van Ethiopische afkomst lag bij de 1500 meter.

Organisatie verklaart leeg stadion: “Late starttijden zijn de oorzaak”

Vrijwel lege tribunes kenmerken tot nu toe het wereldkampioenschap atletiek in Doha. Volgens de organisatoren in Qatar zijn de late starttijden van de belangrijkste wedstrijden daarvan een van de oorzaken. Het naderende begin van de werkweek zou zondagavond ook een belangrijke factor geweest zijn.

Verder is het conflict tussen Qatar en verschillende landen in de regio een reden voor het wegblijven van veel toeschouwers. Doha spreekt in dit opzicht zelfs van een boycot.

Het stadion in Doha biedt plaats aan 48.000 bezoekers, maar was bij de finale van de 100 meter voor mannen zaterdagavond - het koningsnummer - slechts voor de helft gevuld. Een dag later was er bij de eindstrijd van de sprint bij de vrouwen vrijwel niemand. Ekaterini Stefanidi, winnaar van brons bij het polsstokhoogspringen, zei dat er zelfs bij de Griekse kampioenschappen meer mensen waren.

Jonathan Sacoor treft Strother, Korir, Perlaza en Yousif in reeksen van 400m

Jonathan Sacoor, de enige Belgische vertegenwoordiger op de individuele 400 meter op het WK atletiek in Doha, zal zijn zelfverklaarde topvorm morgen moeten omzetten in een knaltijd om zich te kunnen plaatsen voor de halve finales. Sacoor lootte enkele absolute toppers in zijn reeks. Bij de vrouwen hebben Hanne Claes en Paulien Couckuyt de pech aan de buitenkanten te moeten lopen in hun reeksen van de 400m horden.

Sacoor, de regerende juniorenwereldkampioen, had die pech niet. Hij loopt morgen om 16u15 Belgische tijd vanuit baan 6, net achter twee kleppers. Dat zijn de Keniaan Emmanuel Korir, dit jaar al goed voor 44.55, en de Colombiaan Jhon Perlaza, met een besttijd van 45.02. Achter de Belgische kampioen lopen nog onder meer de Brit Rabah Yousif (in baan 5) en de Amerikaan Nathan Strother (in baan 3).

De drie snelste lopers van elk van de drie reeksen gaan naar de halve finales, samen met de zes beste verliezende tijden.

Bij de 400m horden voor vrouwen gaan de vier snelste vrouwen van elk van de vier reeksen door, samen met de vier beste verliezende tijden.

Paulien Couckuyt (om 16u46 in de derde reeks) en Hanne Claes (om 16u54 in de vierde reeks) komen op deze afstand in actie. Beide Belgische vrouwen beschikken over de vierde chrono in hun reeks. Kwalificatie moet dus mogelijk zijn.

Morgenavond (vanaf 19u05) komt Ben Broeders ten slotte in actie in de finale van het polsstokspringen.

Imke Vervaet sprint naar persoonlijk record

Imke Vervaet (26) heeft haar persoonlijk record op de 200 meter verbeterd. De Oost-Vlaamse liep een tijd van 23,24 en eindigde vijfde in haar reeks. Een sterke prestatie, maar niet genoeg om de halve finales te bereiken.

“Ik mikte vooraf op een snelle chrono, maar zo snel had ik niet verwacht”, liet ze na afloop optekenen. “Ik zal deze ervaring nooit meer vergeten. Ik ben in vorm en hoop ook te mogen meedoen met de Cheetahs (zaterdag in de reeksen van de 4x400 meter, red.). Maar we zijn met zes, we zijn een team en iedereen wil lopen. De coaches hebben nog niets beslist.”

Geblesseerde Dafne Schippers moet 200 meter laten schieten

Dafne Schippers komt niet uit op de 200 meter bij de wereldkampioenschappen atletiek in Doha. De Utrechtse atlete, regerend wereldkampioene op deze afstand, heeft te veel last van de liesblessure die ze zondag opliep in de halve finales van de 100 meter. De teamleiding van de Atletiekunie bracht het nieuws naar buiten tijdens de warming-up voor de series van de 200 meter, die maandag om 16.00 uur beginnen.

Schippers liet als gevolg van die pijnlijke lies zondagavond de finale van de 100 meter in het Khalifa Stadion al schieten. De afmelding voor de 200 meter is een zware domper voor de 27-jarige atlete, die in Doha de unieke kans had om als eerste atlete ooit drie keer op rij mondiaal goud te veroveren op de sprintafstand.

Ook Ta Lou geeft forfait voor de 200 meter

Enkele uren nadat Dafne Schippers bekendmaakte dat ze haar wereldtitel op de 200 meter op het WK atletiek in Doha niet zou verdedigen door een pijnlijke lies, heeft ook concurrente Ta Lou forfait gegeven. De Ivoriaanse, goed voor zilver op de 200m op het WK in 2017 in Londen, blesseerde zich zondag aan de knie tijdens de halve finales van de 100 meter. Ze werd nadien nog derde in de finale, die werd gewonnen door de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce, maar ziet nu wel af van deelname op de 200 meter.

“Gisteren, net na de halve finale, voelde ik een pijnscheut in mijn knie”, schreef Ta Lou op haar Instagramaccount. “Ik wilde de coach eerst niet ongerust maken, dat is niet mijn gewoonte. En ik wilde niet opgeven, dat haat ik. De kiné heeft vervolgens uitstekend werk geleverd en ik heb nog brons kunnen pakken in de finale. Vandaag ben ik niet klaar voor de 200 meter. Mijn hart wil het, maar mijn knie weigert dienst.”

Fraser-Pryce pakt vierde wereldtitel op de 100 meter

De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce is voor de vierde keer in haar carrière wereldkampioene op de 100 meter geworden. Fraser-Pryce liep in Doha naar een tijd van 10.71, een beste wereldjaarprestatie. Ze werd op het podium geflankeerd door de Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith (10.83) en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (10.90). De Jamaicaanse olympisch kampioene Elaine Thompson viel met 10.93 net naast het podium.

Dafne Schippers ontbrak in de eindstrijd. De Nederlandse, regerend wereldkampioene op de 200 meter, liep in de halve finales een liesblessure op en trok zich kort voor de start terug.

Sidorova pakt wereldtitel in het polsstokspringen

De Russische Anzhelika Sidorova heeft op het WK atletiek in Doha de wereldtitel in het polsstokspringen veroverd. De 28-jarige Sidorova sprong over 4m95, een nieuwe persoonlijk record en de beste wereldjaarprestatie. Het zilver was voor de Amerikaanse Sandi Morris met 4m90, het brons voor de Griekse Katerina Stefanidi, de vorige wereldkampioene en olympisch kampioene, met 4m85.

Vierde wereldtitel voor Amerikaan Christian Taylor in het hink-stap-springen

Christian Taylor heeft op het WK atletiek in Doha met een sprong van 17m92 zijn vierde wereldtitel in het hink-stap-springen veroverd. De Amerikaan haalde het voor zijn landgenoot Will Claye (17m74) en de Burundees Hugues Fabrice Zango (17m66).

Chinese vrouwen domineren 20 km snelwandelen

De Chinese vrouwen hebben vannacht op het WK atletiek in Doha de 20 km snelwandelen gedomineerd. Het volledige podium kleurde Chinees. Wereldrecordhoudster Liu Hong liep naar een derde wereldtitel in 1u32:53 voor Qieyang Shenjie (tweede op 17 seconden) en Yang Liujing (derde op 24 seconden). De 32-jarige Hong pakte eerder WK-goud in 2011 en 2015. In 2016 werd ze olympisch kampioene. Daarna stapte ze tijdelijk uit de competitie om mama te worden.