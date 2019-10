WK ATLETIEK. Jonathan Sacoor vlot naar halve finale 400m - Couckuyt sneuvelt op 400m horden LPB

01 oktober 2019

16u45 0

Jonathan Sacoor heeft zich vlot geplaatst voor de halve finale van de 400 meter. De jonge Belg werd in zijn reeks tweede in 45.32, slechts één honderdste boven zijn beste seizoenstijd (45.31) die hij op de Memorial klokte. Zijn persoonlijk record bedraagt 45.03. Sacoor, de regerende wereldkampioen bij de junioren, moest in zijn reeks enkel de Keniaan Emmanuel Korir, dit jaar al goed voor 44.55, voor zich dulden. Met zijn chrono van 45.32 zette Sacoor de tiende tijd van de reeksen neer. Kirani James uit Grenada klokte met 44.94 de snelste chrono. De halve finale volgt woensdag, de strijd om de medailles staat vrijdag op de planning.

Paulien Couckuyt, Europees kampioene bij de beloften, sneuvelde in de reeksen van de 400 meter horden. Na een snelle start viel Couckuyt in de laatste rechte lijn helemaal terug. Ze werd zevende en laatste in een tijd van 57.15.