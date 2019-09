WK atletiek: Jacques Borlée stelt vanavond ook Kevin Borlée en Hanne Claes voor finale 4x400m gemengd Valerie Hardie in Doha

29 september 2019

11u53 0 WK Atletiek Nu het ticket voor de Olympische Spelen binnen is, gaat trainer Jacques Borlée voor meer: vanavond wil hij met het 4x400m gemengde aflossinsgteam op het podium van het WK atletiek staan. Dat lukt alleen als hij zijn sterkste kwartet opstelt: Dylan Borlée-Hanne Claes-Camille Laus-Kevin Borlée.

Het was voorzien dat Hanne Claes vandaag in Doha met de pers zou praten - zij start dinsdag in de reeksen van de 400m horden - maar haar plek werd ingenomen door haar trainer Jacques Borlée, tevens trainer van het gemengde aflossingsteam. “Hanne loopt vanavond, daarom zit ik hier,” zei de Brusselse coach. “Dat wil zeggen dat we vanavond met ambitie aan de finale beginnen. We lopen in baan 2 en kunnen ons zo richten op Groot-Brittannië, Jamaica en de VS. Een belangrijk moment wordt wanneer als samenkomt na 600m en dan is de snelheid van Hanne van groot belang. Op training loopt ze haar records aan flarden, ze zit in vorm en heeft er zin in - het is niet elke dag dat je de finale van een WK kan lopen.”

Kevin Borlée lijkt dan weer net op tijd hersteld van zijn rugblessure, die hem nog deed passen voor de reeksen. “Die blessure werkte Kevin op de zenuwen,” zei z’n vader. “Ik wilde hem gisteren nog niet doen lopen. Het was een risico om hem niet op te stellen maar het is goed uitgedraaid. Je moet ook eerlijk zijn: we hadden geluk met de reeksindeling.” Het gemengde aflossingsteam liep gisteren een nieuw record van 3:16.16 maar als ze vanavond op het podium wil staan, dan zal er volgens Borlée een tijd van 3:12 nodig zijn.