WK atletiek: Isaac Kimeli (5.000m) en Claire Orcel (hoogspringen) bereiken finale VH

27 september 2019

18u52 0 WK Atletiek Toch nog goed nieuws van de Belgen op de eerste dag van het WK atletiek in Doha: Isaac Kimeli kwalificeerde zich voor de finale van de 5.000m, net zoals Claire Orcel dat deed in het hoogspringen. Voor Fanny Smets (polsstokspringen), Renée Eykens (800m) en Robin Hendrikx (5.000m) zat het WK er wel al in de voorrondes op.

Isaac Kimeli en Claire Orcel sloten hun competitie vanavond op ongeveer hetzelfde moment af in het Khalifa International Stadium en met eenzelfde resultaat: ze grepen hun ticket voor de finale. Begrijpelijk dat de twee Belgen met een brede smile voor de pers verschenen. “Amai, ik ben content,” pufte hoogspringster Orcel. “Tot 1m92 zag het er heel goed uit en stond ik vijfde, maar plots begonnen ze allemaal over 1m94 te gaan. Ik was er niet gerust in - al een geluk dat ik bij mijn eerste poging al over 1m92 sprong, dat heeft toch het verschil gemaakt.”

De 21-jarige Brusselse droomde ervan dat ze zich kwalificeerde met 1m94: “Dat heeft me een beetje verward maar ik ga niet spuwen op 1m92, hé. (lacht) Mijn EK indoor in maart trok op niks, het EK in Berlijn moest ik vorig jaar in een rolstoel verlaten - dan mag ik nu tevreden zijn van mijn WK. Ik ben wel moe nu, het wordt afwachten hoe mijn lichaam reageert voor de finale van maandag. Hopelijk verbeter ik mijn persoonlijk record (1m94) maar dat zou dan de kers op de kers op de kaart zijn. Goed mogelijk dat ik laatste of voorlaatste word.”

Over de omstandigheden in het stadion had ze niet te klagen, zei ze nog. “Het was zeker niet te warm, ik had voor ik aan mijn opwarming begon, zelfs wat koud. Mijn transfer van het hotel naar het stadion kon ook beter - ik moest een taxi nemen, want de bus vloog langs het hotel.” Zaterdag kan ze haar vriend en discuswerper Philip Milanov gaan aanmoedigen - ook de vice-wereldkampioen van 2015 moet de kwalificaties zien te overleven. (lees verder onder foto)

Even gelukkig was Isaac Kimeli, al was hij duidelijk gegaan om de finale van de 5.000m te halen. De Belg met Keniaanse roots finishte als zesde in zijn reeks, in 13:20.99 - net geen topvijf maar met de beste verliezende tijd toch voldoende. “Ik heb de race van mijn leven gelopen, denk ik,” straalde hij. “Ik deed er nog alles aan om vijfde te worden maar het zat er niet meer in - ik was helemaal verzuurd. Maar ik wist dat het oké was, al was het geen makkelijke wedstrijd. Er waren veel tempowissels maar ik kon goed positie houden en het tempo volgen. Ik dacht: ‘Komaan Isaac, schrijf maar geschiedenis en zorg dat je de finale haalt.”

Van de temperatuur had Kimeli geen last, of althans niet in het stadion. “Neen, dat was oké, alleen opwarmen was lastig. Buiten is dat bij deze hitte niet mogelijk, ik moest het binnen doen. Ik moet nu zien hoe ik recupereer van de inspanning want het is pas de eerste keer dat ik op zo’n korte tijd twee keer een 5.000m loop. Ik hoop dat ik toptien kan lopen. Ik vermoed dat het een tactische finale zal worden, helemaal anders dan de reeks. De 1.500m laat ik nu in elk geval vallen. Dat heeft geen zin met twee races van 5.000m in de benen.” Robin Hendrikx kon zich bij zijn WK-debuut niet kwalificeren voor de finale van de 5.000m. De 24-jarige Belg finishte in de eerste reeks als 13de, in 13:39.69, bijna 20 seconden boven zijn PR. (lees verder onder de foto)

De 33-jarige Fanny Smets overleefde de kwalificaties niet. Ze moest 4m60 springen voor de finale. Geen eenvoudige opdracht, want haar nationale record staat op 4m51. De gediplomeerde dokter begon goed met een foutloze poging over 4m20, maar had wel twee pogingen nodig op 4m35. Bij 4m50, één centimeter onder haar PR, ging het dan weer wel van de eerste keer maar vervolgens faalde de Luikse drie keer op 4m55. Ze finishte uiteindelijk als 21ste. “Ik was op mijn beste niveau een maand na mijn record,” zei ze. “4m50 bij eerste poging, dat is geen kattepis, maar dat ik dan niet over 4m55, dat is ieen gemiste kans.”

Ook voor Renée Eykens, op de valreep nog opgevist voor het WK, zit het er al op. De 23-jarige Antwerpse liep in de eerste van zes reeksen pas naar de zesde plaats in 2:03.65. Dat volstond niet om de halve finale te galen. Alleen de drie snelste loopsters van elke reeks en de zes beste verliezende tijden stoten door. Eykens werd in totaal 32ste. “Ik was gewoon niet sterk genoeg,” zei ze. “Ik had geen speciaal plan, ik wilde gewoon volgen en op een goede plaats eindigen. Dat lukte niet. De omstandigheden op de piste waren niet ideaal, er was geen frisse lucht. Maar dat was voor iedereen hetzelfde.”