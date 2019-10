WK ATLETIEK. Finale, Belgisch record én olympisch ticket voor Cheetahs op 4x400m - Zagré naar halve finale 100m horden LPB

05 oktober 2019

19u18

Bron: Belga 0

Cheetahs plaatsten zich voor finale 4x400m en mogen naar Spelen

Finale voor de Belgian Cheetahs op het WK in Doha, en meteen ook een olympisch ticket voor Tokio 2020. Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus moesten in de tweede reeks van de 4x400m vrede nemen met de vierde plaats, maar plaatsten zich met de beste verliezende tijd voor de finale van morgen (20u15). Hun chrono van 3:26.58 was ook goed voor een nieuw Belgisch record. Dat bedroeg tot dit WK 3:27.69, waarmee de Cheetahs vorig jaar op het EK in Berlijn vierde werden. De overwinning in de reeks van de Belgen ging naar de VS (3:22.96), voor Groot-Brittannië (3:24.99) en Oekraïne (3:26.57). Slotloopster Laus, die na de race een hele tijd uitgeteld op de grond bleef liggen, werd pas op de streep voorbijgesneld door de Oekraïense Anna Ryzhykova.

Titelverdedigster sneuvelt in kwalificaties verspringen

De Amerikaanse Brittney Reese, viervoudig wereldkampioene verspringen, is uitgeschakeld in de kwalificaties. De titelverdedigster kwam niet verder dan een sprong van 6m52 bij haar laatste poging, onvoldoende voor een plek bij de twaalf finalistes. Uiteindelijk werd Reese dertiende. De Duitse Malaika Mihambo liet met 6m98 de verste sprong optekenen.

Zagré naar halve finale 100m horden

Anne Zagré heeft zich geplaatst voor de halve finale van de 100 meter horden. Onze landgenote eindigde in de tweede reeks als derde in 12.91, haar beste prestatie dit seizoen. Haar Belgisch record bedraagt 12.71. Omdat pubalgie haar voorbereiding in de war stuurde, waren de ambities van Zagré bescheiden. Al hoopte ze toch, zoals op de vorige drie WK’s, de halve finale te bereiken. De top vier van elke reeks kwalificeert zich voor de halve finales, die zondag om 18u02 Belgische tijd op het programma staan. De Italiaanse Luminosa Bogliolo won de reeks van Zagré in 12.80, voor de Jamaicaanse Yanique Thompson (12.85). Regerend olympisch kampioene Brianna McNeal veroorzaakte een valse start en mocht nog voor de race beschikken.

Tornados op zoek naar zesde finaleplaats op rij

Dylan Borlée, Julien Watrin, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée zullen vanavond om 19u37 Belgische tijd op het WK atletiek in Doha zoals verwacht in die volgorde starten in de 4x400 meter. Dat heeft coach Jacques Borlée bevestigd aan Belga.

De Belgian Tornados gaan op zoek naar een zesde finaleplaats op rij op een WK outdoor. Ook een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, dat de acht finalisten krijgen, staat op het spel. De drie snelste landen van elk van de twee reeksen mogen zich opmaken voor de medaillestrijd (zondag 20u30), net als de twee beste verliezende tijden.

Na het WK wacht de Belgian Tornados nog een fameuze uitdaging. Ze gaan op expeditie naar de Mount Everest, als olympische teambuilding en voor het goede doel van SOS Kinderdorpen. Wie een steentje wil bijdragen kan een gift doen via: sos-kinderdorpen.be/BelgianTornadosNepal