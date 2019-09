WK ATLETIEK. Eykens, Kimeli en Hendrix kennen tegenstand, laatste twee moeten Keniaanse toppers niet vrezen Redactie

26 september 2019

11u05

Bron: Belga 0

Eykens, Kimeli en Hendrix kennen tegenstand in reeksen

Morgen trappen de Belgen het WK atletiek in Doha op gang. Renée Eykens, Isaac Kimeli en Robin Hendrix kennen hun tegenstanders in de reeksen, terwijl Claire Orcel en Fanny Smets weten welke hoogte ze moeten halen om door te stoten.

Eykens start haar reeks op de 800m in de zesde baan. Om door te stoten, moet ze bij de eerste drie eindigen of een van de zes verliezende tijden lopen. Eykens moet in haar reeks de concurrentie aangaan met de Amerikaanse Ajee Wilson, een van de favorieten voor goud. Robin Hendrix loopt op de 5000m de eerste reeks (20 deelnemers), Isaac Kimeli de tweede (19 deelnemers). De eerste vijf van elke reeks plaatsen zich voor de eindstrijd, net als de vijf beste verliezende tijden. Hendrix moet onder meer aan de bak tegen de Noorse Europese kampioen Jakob Ingebrigtsen. Kimeli kijkt zijn Keniaanse achternaamgenoot Nicholas Kimeli in de ogen, net als de Ethiopiërs Telahun Bekele en Abadi Hadis. Te duchten tegenstanders, want ze bleven dit jaar elk onder de dertien minuten.

Fanny Smets moet om in het polsstokspringen door te stoten de lat van 4m60 halen (of in de top twaalf van de kwalificaties eindigen). Geen eenvoudige opdracht, want dan moet ze haar nationale record met negen centimeter verbeteren. In het hoogspringen moet Claire Orcel over 1m94 (of in de top twaalf van de kwalificaties eindigen). Die hoogte is haar beste prestatie dit jaar.

Kimeli en Hendrix moeten twee Kenianen niet vrezen op 5.000m

De Keniaanse atleten Michael Kibet en Daniel Simiyu mogen niet uitkomen op de 5.000 meter bij het WK atletiek in Doha. Het duo heeft niet voldaan aan de strenge antidopingeisen die zijn gesteld door de onafhankelijke integriteitseenheid van de atletiek AIU.

De 5.000 meter is traditioneel een onderdeel waarop Kenia kanshebbers heeft voor goud. Alleen Nicholas Kimeli en Jaco Krop zijn nu in Doha startgerechtigd. Isaac Kimeli en Robin Hendrix verdedigen de Belgische eer.

Het is een zware klap voor de Keniaanse atletiekploeg, die deze week ook al negatief in het nieuws kwam door een uitzending van de Duitse ZDF, waarin het gebruik van epo door Keniaanse atleten zou zijn aangetoond.

De AIU heeft een streng beleid ingevoerd voor het WK om doping tegen te gaan. Voor Kenia gelden de zwaarste eisen, omdat het land tot een van de vijf naties behoort met de meeste dopingzondaars in de atletiek. Om er zeker van te zijn dat atleten uit Kenia schoon aan de start komen in Doha, hebben ze minstens vier dopingcontroles moeten ondergaan voor de WK. Kibet en Simiyu, in Kenia de nummer 1 en 2 van de trials, voldeden niet aan die eis.