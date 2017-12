VIDEO: Zo veroverde Nafi Thiam als eerste Belg een wereldtitel in de atletiek XC

11u05 0 BELGA WK Atletiek Nafi Thiam leverde twaalf maanden na haar gouden medaille in Rio wederom een ijzersterke prestatie op het WK in Londen. In de zevenkamp sprokkelde onze landgenote in totaal 6.784 punten, genoeg om de Duitse Carolin Schäfer (6.696 punten) en de Nederlandse Anouk Vetter (6.636 punten) achter zich te houden. Het was de allereerste keer in de geschiedenis dat een Belg de wereldtitel veroverde in de atletiek. Maar hoe deed Thiam dat ook alweer? Een overzicht.

100m horden

Geen al te beste start en haar tijd was navenant: 13.54, twee tienden trager dan haar PR dat ze in mei in Götzis klokte (13.34), maar wel haar tweede beste tijd ooit en twee honderdsten sneller dan ze in Rio (13.56) liep. Thiam zit na de 100m horden meestal niet in de top tien en dat was in Londen niet anders: elfde.

Uitslag: 13.54 op de 100 meter horden (w: 0,0 m/s) (1.044 ptn, 11e)

Hoogspringen

Na de tweede proef van de dag, het hoogspringen, deed Thiam wat te voorspellen was: de leiding grijpen in de zevenkamp. De Naamse legde tot 1m95 een foutloos parcours af: 1m80, 1m86, 1m89, 1m92 en 1m95 - ze ging er telkens bij de eerste poging over.

Uitslag: 1m95 in het hoogspringen (1.171, 1e/2.215 ptn, 1e)

Kogelstoten

Ook in het kogelstoten kon Thiam zich -zoals verwacht- onderscheiden. Bij haar eerste poging stootte ze de vier kilo zware kogel meteen 15m17 ver, liefst 63cm verder dan ze in Götzis deed en de derde beste prestatie uit haar carrière. Bij haar twee volgende worpen (14m76 en 14m99) kon ze die afstand niet verbeteren. Niet erg, want Thiam won de proef, scoorde 872 punten én nam nog wat meer afstand van de concurrentie (3.087 punten).

Uitslag: 15m17 in het kogelstoten (872, 1e/3.087 1e)

200m

Net zoals op de Spelen in Rio en op de Hypomeeting in Götzis sloot Thiam de eerste dag af op de tweede plek. In Rio moest ze Jessica Ennis voor laten, in Götzis was dat Carolin Schäfer - geen drama dus want Thiam won de twee competities. In het Olympisch stadion schudde diezelfde Schäfer een sterke 200m uit haar spikes: 23.58, goed voor 1.021 punten en de leiding, met 4.036 punten. Thiam klokte 24.57, een tijd die haar coach Roger Lespagnard had voorspeld en zeventien honderdsten boven haar PR.

Uitslag: 24.57 op de 200 meter (927, 14e/4.014, 2e)

Verspringen

Net toen het ernaar uit zag dat de concurrentie Thiam op de hielen zat, sloeg ze toe in het verspringen bij haar derde poging: 6m57. Slécht één centimeter onder haar persoonlijk record van Rio, maar wel één centimeter beter dan in Götzis. En dat terwijl ze op de plank nog 8,3 cm over had en de wind 0,5 m/s in het nadeel blies.

Uitslag: 6m57 in het verspringen (1.030, 1e/5.044, 1e)

#WorldAthleticsChampionships My view of the Long Jump with @thiam_nafi on the way to a well-deserved Heptathlon gold. Congratulations 🥇🇧🇪 pic.twitter.com/6TtmvuoNDd Mark Peters(@ MarkPeters81) link

Speerwerpen

In het speerwerpen deed Thiam waar ze op dat onderdeel zo goed in is: de concurrentie de grond inboren. Weer bewaarde ze haar beste worp voor het einde: na 49m93 en 48m68 keilde ze de speer bij haar derde poging 53m93 ver. Liefst 80 cm verder dan ze op de Spelen in Rio deed, maar wel onder haar PR (59m32) van Götzis.

Uitslag: 53m93 in het speerwerpen (936, 2e/5.980, 1e)

800 m

In de 800m kwam onze landgenote niet meer in problemen. Thiam finishte in 2:21.42, en sprokkelde zo in totaal 6.784 punten, genoeg om Schäfer (6.696 punten) en Vetter (6.636 punten) af te houden.

2:21.42 op de 800 meter (804, 24e/6.784, 1e)

