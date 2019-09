Van der Plaetsen heeft zin in WK-tienkamp: “Ik hoop op een top acht” JDW/GVS

30 september 2019

Thomas Van der Plaetsen begint woensdag op het WK in Doha aan z’n tienkamp. Een vlekkeloze voorbereiding was het niet, hij sukkelde met een blessure aan de hamstrings. “Maar die is grotendeels achter de rug, dus ik ben er klaar voor. Ik denk dat ik een hele mooie prestatie kan neerzetten. Ik hoop op een top acht, een finaleplaats dus, waarmee de kwalificatie voor de Olympische Spelen zo goed als zeker zou binnenzijn. Daarvoor zal een score boven de 8.300 wel nodig zijn.”