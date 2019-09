Usain Bolt overwoog comeback voor Tokio 2020 VH

27 september 2019

10u13

Bron: l'Equipe 0 Atletiek Het WK atletiek begint vandaag voor het eerst sinds 2005 zonder Usain Bolt. De Jamaicaan is zelfs niet als toeschouwer in Doha aanwezig maar zegt dat hij wel van plan is om over een jaar de Spelen bij te wonen. De wereldrecordhouder op de 100m en 200m overwoog zelfs even om zijn comeback te maken in Tokio, zo vertelde hij aan de Franse sportkrant l’Equipe.

Usain Bolt postte dit jaar geregeld filmpjes van intense trainingsessies met vrienden, alsof hij weer in vorm wilde raken. Meteen deed het gerucht de ronde dat de 33-jarige Jamaicaan van plan was om zijn comeback te maken. Dat klopt niet helemaal, al heeft Bolt er wel even aan gedacht, bekent hij vandaag in l’Equipe. “Ik heb één keer met mijn coach Glen Mills samengezeten om over een comeback te praten voor de Spelen van Tokio," zegt Bolt. “Het was niet meer dan een losse babbel. Hij zei me dat ik er zin in moest hebben en ik antwoordde dat ik het alleen zou doen als hij zegt: ‘Komaan Usain, let’s go’, want ik heb altijd een blind vertrouwen in hem gehad. Als hij me in staat had geacht om 9.7 te lopen, of zelfs mijn record te verbeteren, dan had ik hem geloofd. Maar hij kaatste de bal weer terug... Alleen: ik geloof niet dat ik genoeg zin heb (lacht).” En hij heeft er nu ook niet het juiste gewicht voor, vervolgt hij. “Mijn competitiegewicht zit normaal tussen 97 en 99 kilo (voor 1m96). Dat is gestegen naar 109 kilo. Ik dacht: ‘Noooooo.....’ en ik ben er twee afgevallen. Ik hoop het te kunnen stabiliseren rond 105.”

En de ex-atleet legde nog een bekentenis af. Als het gaat over de zaak Christian Coleman, de Amerikaanse spurter die een schorsing riskeerde door drie gemiste dopingcontroles in één jaar tijd maar door procedurefouten aan een straf ontsnapte, vertelt Bolt dat hij tijdens zijn carrière ook twee zogenaamde streepjes achter zijn naam kreeg. “Eén keer omdat hij het portaal aan mijn huis kapot was en ik dacht dat het al hersteld was. Een tweede keer vergat ik mijn whereabouts aan te passen toen ik bij mijn vriendin was blijven slapen. Je moet daar aandachtig mee zijn. Het is heel belangrijk dat de dopingcontroleurs weten waar je bent want we proberen om aan te tonen dat we onschuldig zijn, ook om onze sport te helpen. (...) Ik werd er gek van toen ik er eentje had gemist, ik nam dat mezelf kwalijk, ik wist dat ik het had verprutst en dat heeft we alert gemaakt. Dan is het toch wel een beetje choquerend om te horen dat je er drie op een jaar kan missen.”

Overigens tipt hij Christian Coleman wel als winnaar voor de 100m, waarvan vandaag de reeksen op het programma staan in Doha, en de Amerikaan Noah Lyles voor de 200m.