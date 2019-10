Trainer Nafi Thiam: “Over zes maanden is elleboog terug in orde” Valerie Hardie in Doha

04 oktober 2019

13u28 0 Atletiek Het is een zorg voor Nafi Thiam, eentje die haar donderdag telkens in tranen deed uitbarsten: de blessure aan haar elleboog. Die hinderde haar al voor Rio 2016, tijdens de Décastar in Talence en nu opnieuw op het WK. Toch lijkt haar trainer Roger Lespagnard er gerust in dat het wel goedkomt voor Tokio 2020: “Over zes maanden is die elleboog terug in orde.”

Ja, hij is teleurgesteld, bekende Roger Lespagnard the day after in het hotel waar de Belgen logeren in Doha. Niet zozeer omdat ze verloor maar omdat het goud er had ingezeten. Volgens de Luikse coach had zijn atlete er wel de fysieke vorm voor maar technische foutjes maakten het verschil tussen goud en zilver - en dan was er die verdraaide elleboog ook nog die haar winstkansen helemaal torpedeerden. “Nafi begon goed aan de heptatlon,” stak Lespagnard van wal. “13.36, dat is de tweede tijd uit haar carrière en maar twee honderdsten boven haar PR uit 2017. Over de 200m was ik ook niet ontevreden want ze verslaat meisjes die normaal gezien sneller zijn. In het hoogspringen is 1m95 goed - 1.98 had wel veertig punten meer opgebracht en had de punten goedgemaakt die ze verloor op de horden ten opzichte van Katarina Johnson-Thompson. Nafi smeet de kogel 15m22 - niks mis mee. Alleen presteerde KJT uitzonderlijk op dat onderdeel - alsof Nafi 16m70 had gegooid of zo. Na één dag stond Nafi 96 punten in het krijt - niet onoverkomelijk.”

Lespagnard is een man van cijfertjes. In juni berekende hij dat de winnares in Doha een score van 6.970 punten nodig zou hebben - hij zat er niet ver naast. Johnson-Thompson haalde er 6.981. “Helaas was het KJT die mijn prognose inloste, niet Nafi,” glimlachte hij. “Bij het verspringen sprong Nafi niet slecht - op voorwaarde dat ze de plank raakte en dat deed ze niet. Als je die 33 cm erbij telt, dan had ze 6m73 gehaald - niet veel minder dan de Engelse. Nafi vond niet het juiste ritme bij de aanloop. Bij de derde sprong viel ze de plank wel aan maar dan nog bleef ze er te ver van af. Het probleem was dat het goud dan weg was. Nafi slikte te veel punten op die proef.”

Als Thiam haar belangrijkste uitdaagster nog wilde bedreigen, dan had ze een worp van 55 tot 57 meter nodig. Het was al snel duidelijk dat die afstand er niet inzat door de problemen aan haar elleboog. Na haar tweede poging van 48m04 staakte ze de strijd. “Het had geen zin om verder te doen en met pijn te gooien,” legde Lespagard uit. “Haar eerste poging was niet slecht maar bij de tweede wilde ze hard gooien en maakte ze een technische fout. Wat wil je - we konden praktisch vijf weken niet trainen op het speerwerpen, we konden zelfs geen krachttraining voor haar armen doen. Ik heb de richtlijnen van de dokters nauwgezet gevolgd. Vijftien dagen lang na Talence, waar ze zich terug blesseerde, deden we niks. Dan kon ze oefeningen met een bal van 600 gram doen. Twee dagen voor ons vertrek naar hier heeft ze een sessie met de speer gedaan maar als je zo lang niet hebt gegooid...”

Of de nieuwe elleboogblessure hem niet verontrust, nu Tokio 2020 er over tien maanden al aankomt. Hij leunt achterover: “Neen. Er zit niks anders op: dat vraagt om rust en een aangepaste revalidatie. Net zoals we dat in de winter deden voor haar kuitblessure en dat is ook in orde gekomen. Ze verbeterde nadien haar records in het hoog- en verspringen. Over zes-zeven maanden is die elleboog wel terug in orde. Er is voldoende tijd om die te laten genezen en dan nadien de trainingen mét aanloop te hernemen. In november kunnen we wel de eerste voorzichtige sessies doen, schat ik. Ze moet vooral terug vertrouwen krijgen in haar elleboog, die beweging moet natuurlijk zijn - ze is er nu nog wat bang voor.”

Uiteraard is het Lespagnard niet ontgaan dat KJT veel punten goedmaakte op de nummers die haar vroeger de das omdeden, zoals op het EK in Berlijn. Thiam daarentegen ging er op haar loopnummers niet veel op vooruit. “Om te beginnen: KJT was heel slap in de werpnummers - het is niet moeilijk om dat te verbeteren. En voorts heb je springers en heb je lopers. Laat me duidelijk zijn: Nafi traint al twaalf jaar bij mij en er is me een afspraak opgelegd die ik respecteerde. Nafi wilde studeren. Prima. Dat duurde zes jaar. Eind juni was ze klaar, in september verdedigde ze nog haar eindwerk. Elke ochtend vertrok Nafi naar de univ en elke avond trainde ze, zes keer per week. Ik ben er zeker van KJT in Frankrijk veel meer trainde, zeker op de loopnummers en dat bracht haar naar een hoger niveau. Voor de winterstage in Zuid-Afrika trainde wij ook goed op de 200m en 800m. Maar die blessure heeft veel in de war gestuurd.”

Nu de studies zijn afgerond, kan Lespagnard de belasting optrekken. “Ja, maar ze zal geen twee keer per dag trainen - dat is onmogelijk, dat kan ze nog niet aan. Maar we kunnen wel naar negen trainingen per week gaan en meer de klemtoon leggen op technische proeven zoals de horden - daar konden we te weinig op trainen. Ik ben er zeker van dat Nafi 13.20 kan lopen op de 100m horden.” Het is duidelijk dat hij vooral gelooft in het bijspijkeren van haar sterke nummers. “KJT werd beter in het kogelstoten en speerwerpen maar ze zal nooit 14m50 of 55m ver gooien. Nafi kan in het kogelstoten wel 16m halen of 60m in het speerwerpen - dat is een groot verschil. En als ze dan regelmaat kan leggen in het hoogspringen, zodat ze elke keer rond 2m01 uitkomt, dan kan ze rustiger aan de 800m beginnen.”