Tia Hellebaut over de elleboog van Thiam: “Zo snel mogelijk (operatief) fixen met het oog op Tokio” KDW/DMM

04 oktober 2019

20u50 0 Atletiek De elleboog van Nafi Thiam gaat over de tongen. VTM contacteerde Tia Hellebaut om haar licht te laten schijnen op de zaak. Hoe moet het verder met de elleboog van Thiam?

Een operatie en een aanpassing van haar werptechniek. Dat zijn volgens voormalig hoogspringster én meerkampster Tia Hellebaut de oplossingen voor de elleboogblessure van Nafi Thiam. De gouden medaille in het hoogspringen hoopt dat alles goed komt met het oog op de Spelen in Tokio volgend jaar.

“Er werd de laatste maanden mysterieus gedaan rond de elleboog van Nafi. Er werd ook in alle talen over gezwegen, hoewel iedereen eigenlijk wist dat ze met een probleem zat”, aldus Hellebaut. “Als je ze dan ziet pakken naar haar elleboog... Dan stel ook ik me de vraag hoe dat de volgende maanden verder gaat evolueren.”

“Het belangrijkste is dat men eerst weet wat er effectief aan de hand is en of er een mogelijkheid is om het probleem operatief op te lossen. Mocht ik van haar zijn, dan zou ik daar niet te lang mee wachten. Ze moet dit snel fixen met het oog op Tokio volgend jaar.”

Daarnaast is er ook nog de werptechniek van Thiam. Die zou volgens analisten verkeerd zijn, wat meteen een ervaring kan zijn voor haar blessure. “Thiam heeft een snelle arm en is ongelofelijk sterk. Dat maakt dat die elleboog door een foute techniek onder heel zware druk komt te staan. Na een eventuele operatie zal ze serieus aan haar techniek moeten sleutelen om in de toekomst elleboogproblemen te vermijden.”

“Het wordt in elk geval heel moeilijk om dat te veranderen. Een beweging die al jaren foutief wordt uitgevoerd. Er zal een half jaar tijd of langer tijd nodig zijn om dat in orde te brengen. Of haar Olympische Spelen in gevaar zijn? Hoh. In Rio heeft ze bewezen dat ze met één worp heel erg ver kan gooien. Het is gevaarlijk om daar op te hopen. Nu weet ik als buitenstaander ook niet wat er echt aan de hand is. Laten we hopen dat zij de juiste beslissing neemt. We hebben de voorbije twee jaar toch gezien dat het zonder operatie niet opgelost raakt.”

Luister hier naar het volledige interview: