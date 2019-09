Thiam wordt wakker in bakoven van Doha: “De dagen zullen lang zijn” GVS

25 september 2019

11u45 0

Gisteravond kwam Nafi Thiam (25) aan in Doha, waar vrijdag 27 september het WK atletiek start. Na een goede nachtrust viel haar ‘s ochtends meteen één ding op: de warmte. Dat vertelt de wereldkampioene in de zevenkamp op haar Instagram. Het is er 37 graden Celsius, met een gevoelstemperatuur van 48 graden Celsius.

“Ik ben gisteravond goed gearriveerd in Doha”, begint ze haar verhaal. “Ik heb een zeer goede nacht achter de rug. Het heeft deugd gedaan, want ik was echt moe. Mijn eerste indruk is dat het hier zeer zeer zeer warm is. Dus de trainingen vinden ofwel zeer vroeg, ofwel zeer laat op de dag plaats. De dagen zullen lang zijn. Ik ga niet teveel inspanningen doen vandaag. Ik ga een beetje lezen, een siësta houden. En het centrum is niet ver, dus vanavond doe ik nog een toertje met de andere meisjes.”

De zevenkamp staat gepland op woensdag 2 en donderdag 3 oktober.