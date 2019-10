Thiam: “Ik was goed, maar niet goed genoeg” Valerie Hardie in Doha

04 oktober 2019

00u53 1 WK Atletiek Neen, Nafi Thiam zocht geen excuses op het WK in Doha - ze erkende gewoon haar meerdere in de Britse Katarina Johnson-Thompson. Dat er toch tranen rolden bij de Naamse, lag eerder aan de pijn die ze terug voelde aan haar elleboog. “Dat is de reden waarom ik nu triest ben want met zilver op een WK kan ik niet ongelukkig zijn. Ik was goed - woensdag had ik mijn beste eerste dag ooit op een kampioenschap - maar niet goed genoeg.”

Thiam sloot de avond uiteindelijk af met een score 6.677 punten. Dat had nog een stuk beter gekund, als ze naar waarde had gesprongen. Thiam: “Ik wéét dat ik meer waard ben in het verspringen en mijn sprongen op zich waren niet slecht, ik kwam telkens gewoon veel te ver van de plank uit. Soms heb je daar geluk mee, zoals in Rio (ze stootte daar perfect af, red.), soms niet - zoals nu. Ik wist toen al dat het goud verloren was en dat ik KJT niet meer kon inhalen, maar ik wilde er toch nog voor vechten, ik ben à fond gegaan, zodat ik nergens spijt van kon hebben. Mijn eerste poging in het speerwerpen ging nog maar bij mijn tweede voelde ik weer net dezelfde pijn opsteken als in Talence, ik kon mijn elleboog niet meer plooien of strekken. Ik ben dan even naar binnen gegaan, om vijf minuten te kalmeren op mijn eentje maar ik wist dat het niet meer zou gaan. Het is spijtig dat ik moet opnieuw een zevenkamp moet afsluiten met pijn.”

Het is vooral mentaal dat Thiam vanavond afzag, zei ze, ook al heeft ze nergens spijt van. “Ik geloofde in eenzelfde scenario als Berlijn, maar het was mijn dagje niet in het verspringen. Ik had niet eens een jour sans, want ik haalde 6m40 terwijl ik meer dan 30 cm van de plank bleef. Maar KJT werkte de zevenkamp van haar leven af. Ze haalde een ongelooflijk niveau. Met haar totaal van 6.981 punten bleef ze maar 32 punten onder mijn PR van 7.013 punten - dat is fameus. Dan verdien je de gouden medaille. Ik sta zeker niet te kijken van haar prestatie, ze had dat potentieel altijd al. Ik ben gewoon trots dat ik nog tot het uiterste ben gegaan.”