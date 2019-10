Thiam: “Heel tevreden dat ik zilver heb kunnen pakken” Redactie

07 oktober 2019

16u39

Bron: VTM Nieuws 0

Flink wat applaus op Brussels Airport deze namiddag. Dat Nafi Thiam terugkeerde na het WK atletiek in Doha, had daar wel wat mee te maken. Thiam greep naast de gouden plak en moest zich tevreden stellen met zilver op de zevenkamp, maar dat kon de fans in Zaventem duidelijk niet deren. En ook Thiam zelf is gewoon tevreden met het zilver, zo zegt ze voor de microfoon van VTM Nieuws. U kunt het interview bekijken in bovenstaande video.