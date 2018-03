Russisch hoogspringsucces (onder neutrale vlag) op WK indoor Redactie

01 maart 2018

21u38

Bron: Belga 0 WK Atletiek De Rus Danil Lysenko heeft vanavond op het WK indoor in Birmingham goud veroverd op het hoogspringen. Ook bij de vrouwen ging de zege, met Maria Lasitskene, naar een Russische.

Lysenko geraakte als enige over 2m36. De Qatarees Mutaz Essa Barshim, die het zilver pakte, haalde 2m33. Het brons ging naar de Duitser Mateusz Przybylko, die over 2m29 ging.

Bij de vrouwen had Lasitskene genoeg aan een sprong over 2m01 voor het goud. De Amerikaanse Vashti Cunningham (1m93) eindigde als tweede, voor de Italiaanse Alessia Trost die over dezelfde hoogte ging maar eerder een poging meer nodig had.

De Russische sporters nemen door de dopingperikelen in hun land aan het WK deel als neutrale atleten.

Ethiopische Genzebe Dibaba pakt het goud op de 3.000 meter

Genzebe Dibaba heeft op het WK indooratletiek in Birmingham de 3.000 meter op haar naam geschreven. De 27-jarige Ethiopische haalde het in 8:45.05.

Dibaba had de laatste ronden een versnelling in huis waarop haar concurrentes geen antwoord hadden. De Nederlandse Sifan Hassan ging in 8:45.68 met het zilver aan de haal. Het brons was voor thuisloopster Laura Muir (8:45.78).

Het is voor Dibaba de derde wereldtitel op rij op de afstand. In 2012 pakte ze ook op de 1.500 meter het goud. De Ethiopische heeft bovendien het wereldrecord in handen (8:16.60).