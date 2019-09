Rusland voor tweede keer op rij geweerd van WK atletiek Redactie

23 september 2019

18u29

Rusland mag voor de tweede keer op rij niet aan de wereldkampioenschappen atletiek deelnemen. Dat heeft de Internationale Atletiekfederatie maandag, vier dagen voor de titelstrijd in Doha, besloten.

De IAAF handhaafde de schorsing die in 2015 de Russische atletiekfederatie RusAF werd opgelegd. Dat gebeurde nadat er aanwijzingen waren voor een wijdverspreid dopingschandaal. Rusland heeft altijd ontkend dat de overheid heeft meegewerkt aan een dopingprogramma. Wel is inmiddels bewezen dat hoge functionarissen verboden middelen aan Russische atleten hebben verstrekt.

Maandag meldde het Wereldantidopingagentschap WADA dat het vragen heeft bij de dopinggegevens die Rusland begin dit jaar overmaakte. Er is sprake van een gebrek aan samenhang wat betreft de data van het voormalig antidopinglaboratorium in Moskou. "De exacte feiten kennen we nog niet, maar we vertrouwen op de informatie die het WADA ons geeft", zegt Rune Andersen, hoofd van de IAAF Task Force, die toezicht houdt op de Russische atletiekwereld. "Het is vrij duidelijk dat de Russen nog niet aan alle voorwaarden voldoen om weer tot een kampioenshap toegelaten te worden."

Toch zendt Rusland 29 atleten naar het WK. Zij zullen meedoen onder neutrale vlag en zijn uitgebreid doorgelicht. Ze hebben aangetoond nooit deel te hebben uitgemaakt van het Russische dopingssysteem. Hoogspringster Maria Lasitskene is het boegbeeld van de ploeg. De tweevoudig wereldkampioene kan in de hoofdstad van Qatar haar titel een tweede keer verlengen. Ze onderstreepte haar vorm dit jaar met een sprong over 2m06, een persoonlijk record. Ook Sergey Shubenkov, de wereldkampioen van 2015 en vicewereldkampioen van 2017 op de 110 meter horden, mag naar Doha.