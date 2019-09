Polsstokspringster Fanny Smets en 800m loopster Renée Eykens uitgeteld op WK atletiek VH

27 september 2019

18u52 0 WK Atletiek Voor de Belgen die vandaag de spits afbeten in Doha, zit het WK atletiek er na de eerste dag al op. Polsstokspringster Fanny Smets bleef steken op 4m50, Renée Eykens ging er in de reeksen van de 800m uit. Robin Hendrikx’ debuut op een WK stopte eveneens in de eerste ronde van de 5.000m.

De 33-jarige Fanny Smets moest 4m60 springen wilde ze zich kwalificeren voor de finale. Op papier geen eenvoudige opdracht, want dan haar nationale record staat op 4m51. De gediplomeerde dokter begon goed met een foutloze poging over 4m20, maar had wel twee pogingen nodig op 4m35. Bij 4m50, één centimeter onder haar PR, ging het dan weer wel van de eerste keer maar vervolgens faalde de Luikse drie keer op 4m55. Ze finishte uiteindelijk als 21ste. “Ik was op mijn beste niveau een maand na mijn record,” zei ze. “4m50 bij eerste poging, dat is geen kattepis, maar dat ik dan niet over 4m55, dat is ieen gemiste kans.”

Ook voor Renée Eykens, op de valreep nog opgevist voor het WK, zit het er al op. De 23-jarige Antwerpse liep in de eerste van zes reeksen pas naar de zesde plaats in 2:03.65. Dat volstond niet om de halve finale te galen. Alleen de drie snelste loopsters van elke reeks en de zes beste verliezende tijden stoten door. Eykens werd in totaal 32ste. “Ik was gewoon niet sterk genoeg,” zei ze. “Ik had geen speciaal plan, ik wilde gewoon volgen en op een goede plaats eindigen. Dat lukte niet. De omstandigheden op de piste waren niet ideaal, er was geen frisse lucht. Maar dat was voor iedereen hetzelfde.”

In de reeksen van de 5.000m kon Robin Hendrikx zich bij zijn WK-debuut evenmin kwalificeren voor de finale. De 24-jarige Belg finishte als 13de, in 13:39.69, bijna 20 seconden boven zijn PR. Alleen de topvijf en de atleten met de beste vijf verliezende tijden gaan naar de finale.