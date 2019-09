Polsstokspringster Fanny Smets (33) offerde veel op voor WK atletiek: “Mijn hond diende als warme deken” Valerie Hardie in Doha

19u27 0 WK atletiek De kans dat polsstokspringster Fanny Smets op het podium staat op het WK atletiek is onbestaande. Ze zou het anders wel verdienen want de 33-jarige Luikse offerde véél op om in Qatar te staan. “In de winter woonde ik in een caravan op een camping om te kunnen trainen en mijn hond diende als warme deken”, vertelt de gediplomeerde dokter.

Fanny Smets draait intussen al twaalf jaar mee op het circuit maar grote successen bleven uit. Net niet genoeg talent, te laat begonnen - ze was al 20 en begon als gymnaste - en fysiek ook afgeremd door blessures. Zo stond ze tussen maart 2018 en januari 2019 maanden aan de kant (“ik raakte geen stok meer aan”) door een chronische blessure aan de achillespees. Toen ze er eindelijk van verlost raakte - na eindeloze kine-sessies van drie uur drie keer per week - klaarde de hemel op voor Smets. Ze sprong nooit beter dan dit jaar, met een persoonlijk en Belgische record van 4m51 op 24 augustus in Leuven als apotheose. Met die prestatie werd ze opgevist voor het WK atletiek, waar ze hoopt haar PR nog wat te verbeteren.

“Ik train nu minder dan vroeger maar wel beter, aan 200 procent” vertelde ze vandaag. “Ik train wel veel alleen en dat is niet makkelijk om vol te houden. Ik heb niet veel financiële middelen. Ik zie mijn coach maar twee keer per week in Nederland, waar een betere infrastructuur is. Op en af rijden naar Luik was geen optie en daarom leefde ik in de winter vier maanden op een camping, net naast het trainingscomplex. Ik zocht eerst een appartement maar dan ben je al snel 500 euro per maand kwijt. Dat kan ik niet betalen en de beste oplossing was om een caravan te lenen van een vriendin. Tot overmaat van ramp is de verwarming uitgevallen. Gelukkig had ik een golden retriever van 42 kilo die me kon warm houden. Rio kwam als een warme deken op mij liggen.” Je kan ermee lachen maar eigenlijk is het triest. De tranen wellen dan ook op bij Smets. “Het is zeker niet goed voor mijn zelfbeeld.”

Dat Smets zo slecht bij kas zit, heeft alles met haar statuut te maken: ze heeft er geen. Bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) kreeg ze de boodschap dat ze te oud was voor een contract. Bij de Waalse sportadministratie Adeps: idem. “Ze wilden geen aanvraag doen, zegden ze, omdat ik te oud ben. Ik moet dus jonger worden...” En dan te denken dat Smets het financieel breder zou kunnen hebben. Ze is afgestudeerd als dokter. “Dan zou ik nu inderdaad veel ‘rijker’ zijn. Het probleem is dat ik nog moet specialiseren en dan moet ik 40 tot 50 uur per week studeren. Dat zou betekenen dat ik het polsstokspringen moet opgeven en dat wil ik niet. Toch niet zo lang ik het gevoel heb dat ik er niet alles heb uitgehaald.... Volgens mij kan ik 4m65 springen en maak ik een redelijke kans om me te kwalificeren voor Tokio 2020.”

En dat ondanks alle obstakels die haar pad kruisten. Smets: “Als ik zie wat ik er allemaal voor moest doen, dan ben ik trots op wat ik heb bereikt, maar het doet wel pijn als ik merk hoe ze met me omgaan...” Vrijdag begint Fanny Smets aan de kwalificaties op het WK atletiek.