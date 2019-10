Pech voor Anne Zagré: stevige valpartij op 100 meter horden en weg olympische limiet ODBS

Pech voor Anne Zagré: stevige valpartij op 100 meter horden en weg olympische limiet

Pijnlijk moment voor Anne Zagré in de halve finale van de 100 m horden op het WK atletiek. Zagré (29) leek lang op weg naar een vierde of vijfde plaats, maar tikte de laatste horde aan en kwam daarna pijnlijk ten val. Ze week zo af van haar baan negen: geen chrono en bovendien ook geen olympische limiet, die er zeker in zat.

In de reeksen had Zagré zaterdag nog een seizoensbeste (12.91) gerealiseerd. Haar Belgisch record bedraagt 12.71. Omdat pubalgie Zagrés voorbereiding in de war stuurde, waren haar ambities bescheiden. Al hoopte ze toch, zoals op de vorige drie WK’s, de halve finales te bereiken. De Brusselse, die in Qatar toe was aan haar zesde opeenvolgende WK, is dus wel enigszins in haar opzet geslaagd.

De top twee van de drie halve finales kwalificeert zich samen met de twee snelste verliezende tijden voor de finale, die om 19u50 Belgische tijd op het programma staat. De Nigeriaanse Tobi Amusan won de halve finale van Zagré in 12.48, voor de Jamaicaanse Janeek Brown (12.62). De scherpste chrono van alle halvefinalisten kwam op naam van de Jamaicaanse Danielle Williams. Zij won de eerste halve finale in 12.41.

Keniaan Cheruiyot pakt goud op 1.500 m

De Keniaan Timothy Cheruiyot heeft de gouden medaille veroverd op de 1.500 m tijdens de laatste dag van het WK atletiek in Doha. In 3:29.26 hield Cheruiyot , op deze afstand goed voor zilver op het vorige WK in Londen, de Algerijn Taoufik Makhloufi (3:31.38) en de Pool Marci Lewandowski (3:31.46) achter zich.