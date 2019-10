Exclusief voor abonnees Onze atletiekspecialiste Valerie Hardie ziet dat Thiam niet langer op eenzame hoogte staat Valerie Hardie

03 oktober 2019

23u20 0 WK atletiek Geen goud, wel zilver voor Nafi Thiam op de WK-zevenkamp . Katarina Johnson-Thompson toonde zich de betere. Lees hieronder de analyse van onze atletiekspecialiste Valerie Hardie, die ziet dat onze landgenote niet meer op eenzame hoogte staat. “Katarina Johnson-Thompson heeft haar bijgehaald, maar verwar één nederlaag niet met de totale nederlaag.”

“Nafi Thiam is dan toch maar een mens. Niet onoverwinnelijk. Niet onaantastbaar of onfeilbaar. Zelfs Usain Bolt was dat niet. Op zijn 25ste struikelde hij in de finale van de 100m over een valse start. Nafi Thiam struikelde op haar 25ste over een betere Britse – en een elleboogblessure. Geen schande. Wel leerrijk. Een wake-upcall als het ware.”

