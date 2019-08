Nog geen WK-limiet voor Jonathan Sacoor of Borlées Valerie Hardie

31 augustus 2019

14u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK atletiek Met de Belgian Tornados zijn ze al zeker van een ticket voor het WK atletiek maar individueel zit de poort nog altijd stevig in het slot voor Jonathan Sacoor en de broers Borlée. In de reeksen van de 400m op het BK atletiek in Brussel bleef Sacoor met 46.55 nog een heel stuk boven de WK-limiet van 45.30. Ook Kevin en Dylan Borlée raakten niet onder de 46 seconden. In de finale wacht hen morgen een betere kans - als het weer mee wil.

Zalig zonnetje, weinig wind. Aan de omstandigheden lag het vandaag niet dat geen van de Belgian Tornados naar een individueel ticket op de 400m kon spurten. Waar het dan wel aan lag? Aan onvoldoende concurrentie misschien - dat is toch waar de Borlées en Jonathan Sacoor naar wezen. “Zo’n 400m is een lange sprint en na 300m begin je echt kapot te gaan," legt Dylan Borlée uit. Hij finishte in 46.13, meer dan een halve seconde boven zijn PR (45.55). “Als je dan geen duidelijk doel hebt of er niemand naast jou loopt, dan verlies je een beetje de pedalen. Je probeert nog wel ontspannen te lopen, maar dat is niet makkelijk.”

Sacoor, die in 46.55 over de meet kwam, kreeg het evenmin op zijn eentje voor elkaar in het Koning Boudewijnstadion. “Ik begon goed maar ik was al snel mijn ritme kwijt. Ik raakte er helemaal in verdwaald. Het is zwaar om het tweede deel van mijn race alleen te moeten lopen. Ik heb dan zo’n Kevin of Jonathan Borlée nodig die me kunnen meenemen. Ik wist meteen dat er meer inzat toen ik mijn tijd zag. Ik ben er honderd procent zeker van dat ik in staat ben om onder 45.30 te lopen - we zien morgen wel in de finale.”

Ook Kevin Borlée rekent op de finale om nog een stuk sneller te gaan dan de 46.28 die hij vanmiddag klokte. Lichtpunt bij de 31-jarige Brusselaar is wel dat zijn voetblessure hem steeds minder hindert. Maar het is niet makkelijk om de verloren tijd in te halen, zegt hij. “Ik ben pas sinds 27 juli weer op de piste aan het trainen, ik heb gewoon tijd nodig. Na drie maanden zonder competitie terugkeren, dat gaat niet vanzelf, dat is de realiteit. Ik geef ook toe dat het op mijn leeftijd stilaan vervelend wordt om die reeksen te moeten lopen. Als je twintig bent, maakt dat niets uit maar op je 31ste... Ik miste nu nog wat snelheid en ritme maar ik merk al op training dat het de goede kant uitgaat. Hopelijk kan ik in de finale, met meer tegenstand, wel die limiettijd lopen. Hoe dan ook zal ik in vorm zijn op het WK atletiek. Als het niet voor de individuele race is, dan wel voor de 4x400m.”

Afspraak morgen om 14u50 voor de finale. Lukt het de broers dan niet - Jonathan Borlée opteert op dit BK voor de 200m - dan blijft er nog één kans over: op vrijdag 6 september op de AG Memorial Van Damme.