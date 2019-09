Nafi Thiam trekt met diploma op zak naar WK: "Nu volledig voor atletiek gaan" LPB

18 september 2019

13u10

Bron: Belga 0 Atletiek Olympisch, Europees en wereldkampioen zevenkamp Nafi Thiam heeft haar studie geografie aan de Universiteit van Luik succesvol afgerond. "Het is nu een goed moment om de komende jaren volledig voor atletiek te gaan. Ik ben 25. Als ik het nu niet doe, ga ik het nooit doen", zegt Thiam, die straks op het WK in Doha haar wereldtitel in de zevenkamp verdedigt.

Nafi Thiam is vorige week afgestudeerd met een bachelordiploma in de geografie. De zevenkampster maakte zes jaar lang de combinatie met een internationale topsportcarrière. “Ik kon elk jaar in twee splitsen”, zegt Thiam. “Ik ging de hele dag naar school tot 15 uur en dan had ik training. Het was vermoeiend, want ik heb lange tijd volle dagen gehad.”

Haar masterdiploma stelt Thiam een tijdje uit, want de komende jaren wil ze op atletiek focussen. “Het zal anders zijn, maar op veel punten positief: ik zal meer tijd hebben om te rusten, om naar de fysio te gaan, om te letten op wat ik eet... En ook om een leven te hebben, want ik kon veel dingen niet doen, zoals mijn vrienden en familie vaker zien. Het zal gemakkelijker worden. Ik had ook veel fysieke problemen en ik denk dat dat kwam omdat ik weinig tijd had.”

Het behalen van een diploma was voor Thiam heel belangrijk. “In een sportcarrière kan alles gebeuren: je kan geblesseerd geraken of geen goed niveau meer halen. En op een bepaald moment moet ik stoppen en gaan werken. Dan wil ik iets doen dat ik graag doe en niet gewoon omdat ik die job nodig heb”, aldus Thiam, die na haar studies niet zal stilzitten. “Ik denk wel dat ik iets anders moet zoeken naast atletiek, om enkele doelen buiten de sport te hebben.”