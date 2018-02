Nafi Thiam past voor WK indoor YP

20 februari 2018

11u09

Bron: Instagram 6 My 2 indoor competitions last weekends felt great! It was fun to break the winter training routine for a bit. Good results but no world indoors for me though, keeping it all for this summer! My eyes are right on Berlin 👀 Hold the vision, trust the process. #focus #bepatient #europeanchampionships #summer Een foto die is geplaatst door null (@thiam_nafi) op 20 feb 2018 om 10:39 CET WK Atletiek Nafi Thiam zal niet deelnemen aan het WK indooratletiek in Birmingham (1-4 maart). Dat heeft ze zopas zelf aangekondigd via social media. Ze zou er normaal deelnemen aan het vijfkamp.

De 23-jarige olympische en wereldkampioene op de zevenkamp wil zich concentreren op het EK van komende zomer in de Duitse hoofdstad Berlijn. "De twee indoorcompetities die ik heb afgewerkt voelden goed aan! Het was leuk om die winterse trainingroutine eventjes te doorbreken. De resultaten waren goed, maar ik laat het WK indoor aan mij voorbij gaan. Alles op deze zomer! Focus vol op Berlijn!", klinkt het in haar recentste post op Instagram. In Berlijn vindt dan het EK outdoor plaats.

Onze landgenote is de regerende Europese kampioene op de vijfkamp in zaal, maar gaat dus niet voor de wereldtitel in die discipline. Op het BK afgelopen weekend in Gent gaf ze aan dat ze door de koude weinig of niet op techniek had kunnen trainen, en dat ze bovendien vreesde om op het WK in zaal een blessure op te lopen.

Tenzij er nog atleten worden opgevist door de Internationale Atletiekfederatie IAAF, bestaat de Belgische selectie voor Birmingham alleen uit Eline Berings (60m horden) en de Belgian Tornados. "Ik heb het afgelopen weekend op het BK atletiek indoor goede resultaten neergezet. Het was leuk om in competitie te gaan na de lange trainingsessies van deze winter. Voor het WK indoor pas ik echter, ik blijf honderd procent geconcentreerd op het EK, mijn belangrijkste doel dit jaar", aldus Thiam.