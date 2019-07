Nafi Thiam maakt competitierentree in Birmingham Treedt aan in verspringen tegen Britse Katarina Johnson-Thompson Valerie Hardie

30 juli 2019

14u53 0 Atletiek Zo’n twee maanden nadat Nafi Thiam zich blesseerde aan haar elleboog tijdens de Décastar in Talence maakt de 24-jarige olympische, wereld- en Europese kampioene haar competitierentree op 18 augustus tijdens de Müller Grand Prix in Birmingham. De Naamse is ingeschreven voor het verspringen.

Terwijl de exacte diagnose van de blessure aan haar rechter elleboog nog altijd geheim wordt gehouden, lijkt Nafi Thiam toch aan de beterhand te zijn. De Naamse hervat namelijk op zondag 18 augustus de competitie. De organisatie van de Müller Grand Prix in Birmingham meldde vandaag dat Thiam zich dan in het Alexander Stadium zal meten met Katarina Johnson-Thompson in het verspringen. Het zal de eerste keer zijn sinds het EK in Berlijn in augustus 2018 dat de twee belangrijkste zevenkampsters het tegen elkaar opnemen.

Op 23 juni stelde Thiam in Talence het Belgische record in het verspringen scherper. Met een sprong van 6m67 deed ze vier centimeter beter dan Sandrine Hennart (6m63) 23 jaar geleden. Katarina Johnson-Thompson, die bij afwezigheid van Thiam in maart goud won op het WK indoor, staat met een PR van 6m92.

“Het is pas de eerste keer dat ik aan een Diamond League op Britse bodem meedoe dus ik ben heel benieuwd hoe het er aan zal toegaan,” reageerde Thiam op de website van de meeting. “Ik herinner me nog hoe fantastisch het Britse publiek reageerde toen ik goud won op het WK in Londen, dus ik kijk er wel naar uit om terug te keren naar Engeland. Dat ik op sterke concurrentie zoals Johnson-Thompson kan rekenen, is goed om me voor te bereiden op het WK in Doha, waar ik mijn titel wil verdedigen.”

Na Birmingham komt Thiam ook uit op het BK atletiek in Brussel op 31 augustus en 1 september en treedt ze aan in het hoogspringen op de Memorial Van Damme op vrijdag 6 september.