Nafi Thiam heerst ook op Sportgala: 23-jarige atlete al voor derde keer Sportvrouw van het Jaar

Bron: Eigen berichtgeving 4 BELGA WK Atletiek Nafi Thiam kwam vanavond fashionably late aan op het Sportgala in de Docks Dome in Brussel, maar wel op tijd om voor de derde keer in vier jaar tijd de trofee van Sportvrouw van het Jaar op te halen. Met goud op het WK en EK indoor gaf ze turnster Nina Derwael en basketbalspeelster Emma Meesseman het nazien.

Haar verzameling prijzen begint stilaan indrukwekkende proporties aan te nemen: vijf Gouden Spikes, de IAAF World Athletics trofee, Nationale Trofee voor Sportverdienste en nu ook voor de derde keer verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. Daarmee is Nafi Thiam de meest gehuldigde sportster na Ingrid Berghmans, Kim Clijsters en Justine Henin. Het lijkt een kwestie van tijd voor ze in die hiërachie nog opklimt en de vier 'zeges' van 'Juju' overtreft. "Het is niet omdat ik de trofee nu al drie keer won, dat het me minder plezier doet," zei Thiam. "Zo blasé ben ik niet. Het is belangrijk dat er zo'n avonden zijn. Om de sport te promoten, om atleten in de picture te zetten én voor de jongeren."

De 23-jarige atlete scoort in het referendum overigens elk jaar steeds meer punten: in 2014 gaf ze bokser Delfine Persoon nog het nazien met 527 versus 416 punten. In 2016 was het verschil al een stuk groter - 1.300 versus 753 voor 'pistier' Jolien D'Hoore - maar daar zat de olympische titel van Thiam uiteraard voor een groot stuk tussen. Gisteren mocht Thiam haar derde trofee gaan halen met een recordscore van 1.391 punten. Turnster Nina Derwael werd afgetekend tweede met 837 punten, basketbalspeelster Emma Meesseman vergaarde 385 punten.

rv Een emotionele Nafi Thiam volgt zichzelf op als Sportvrouw van het Jaar.

Het zegt veel over de wereldklasse van Nafi Thiam dat een fantastische gymnaste van 17 jaar niet genoeg heeft aan een Europees goud en brons op het WK om het referendum te winnen. Er waren tijden dat ook het EK brons van Emma Meesseman met de Belgian Cats, haar landstitel met Ekatarinburg en halve finale met Washington in de WNBA hadden volstaan om het tot Sportvrouw van het jaar te schopen - alleen niet in het tijdperk van Nafi Thiam. "België kan trots zijn op een heleboel goede atleten en het is nooit makkelijk om er eentje uit te kiezen. Net zoals het niet makkelijk is om sporten te vergelijken. Binnen de atletiek alleen al is er een grote diversiteit aan disciplines. Voor Nina en Emma heb ik niets dan bewondering. Ze moeten vanavond trots zijn op hun prestaties, niet triest omdat ze niet wonnen. Ik ben er zeker van dat zij in de eerste plaats blij zijn omdat ze medailles wonnen."

De Naamse domineert sinds Rio gewoon haar sport. Ze greep op het EK indoor goud op de vijfkamp alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Zonder de concurrentie een schijn van een kans te laten. U moet weten: Thiam was aan wat ze zelf als een 'année light' begonnen. Ze kon niet elk jaar zo hard trainen als in het olympisch jaar, vertelde ze, anders riskeerde ze te snel uitgeblust te zijn. Het EK indoor, dat nam ze er gewoon als een intermezzo bij, na lang aarzelen.

BELGA Nafi Thiam en vriend (en meerkamper) Niels Pittomvils.

In Belgrado, op dat EK, was er niet veel van te merken van een mindere vorm. Drie proeven lang zat ze zelfs op schema om het wereldrecord te verbeteren. Alleen op de afrondende 800m braken de zes doldwaze maanden sinds Rio haar op: Thiam schoot een halve seconde tekort om het Belgische record van Tia Hellebaut te verbeteren. Niet dat haar zege ook maar een seconde in het gedrang kwam.

"Ik ga niet àlles winnen waar ik aan meedoe," zei ze twee maanden later, daags voor de Hypomeeting van Götzis, waar ze traditioneel het zomerseizoen mee inzette. "Het zal ook niet makkelijk zijn om mijn PR's nog te verbeteren." Haar woorden waren nog niet koud of Thiam smeet een nieuw PR (59m32) in het speerwerpen - tevens een Belgisch record - op de 100m horden (13.34), op de 200m (24m40) , evenaarde haar PR in het hoogspringen (1m98) en sloot af met een fenomenaal totaal van 7.013 punten. Thiam mocht zich de derde beste heptatlete aller tijden noemen. Alleen wereldrecordhoudster Jackie-Joyner-Kersee en de Europese recordhoudster Carolina Klüft deden ooit beter - twee iconen uit de meerkamp.

En dan moest het WK nog komen. Kon Thiam wat geen enkele andere Belgische atleet haar ooit voordeed: goud bemachtigen? En niet als underdog maar als uitgesproken titelkandidate? Thiam leek alleen maar te kunnen verliezen. Druk of geen druk: Thiam gaf geen krimp. Ze had zelfs geen persoonlijk record nodig om met 6.784 punten het verschil te maken in nummers waar ze in uitblinkt - hoogspringen, kogelstoten, verspringen en speerwerpen. Het was een meesterwerk: de meest complete atlete ter wereld. Begrijpelijk dat zo'n grote dame ook in eigen land overladen wordt met prijzen. Niemand die het haar niet gunt. Thiam domineert. Alles.

