Nafi Thiam: “Ben tevreden, enkel jammer dat ik de 200 meter alléén moest lopen” LPB/MGL/JDW

02 oktober 2019

22u11 0

Nafi Thiam sloot haar eerste dag in de zevenkamp met een tevreden gevoel af. "Ik voel me goed”, aldus de uittredend wereldkampioene. “13.36 op de 100m horden is goed, 1m95 in het hoogspringen ook, al was 1m98 nog beter geweest. Het kogelstoten was oké. De 200m heb ik alléén gelopen, dat is jammer (Thiam eindigde met een straat voorsprong in haar reeks, red.). Maar de chrono was voor mijn doen uitstekend. Het wordt morgen een duel met Katarina Johnson-Thompson. Ik moet geconcentreerd blijven en het beste van mezelf geven, dan zien we wel waar het schip strandt.”