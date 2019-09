Moet wereldkampioen Gatlin vrezen voor WK na blessure? Redactie

04 september 2019

08u32

Bron: AD.nl 0 Atletiek Atleet Justin Gatlin (37) is bij wedstrijden in Zagreb op de 100 meter geblesseerd geraakt aan vermoedelijk een bovenbeen. Dat gebeurde drie weken voordat de Amerikaan zijn titel wil gaan verdedigen op de wereldkampioenschappen in Doha.

Gatlin finishte nog wel als vierde in 10,29, maar hield na 80 meter met een pijnlijk gezicht in. Ondersteund door andere atleten verliet hij de baan. Details over de blessure zijn nog niet naar buiten gebracht.



De Amerikaan Mike Rodgers won in Zagreb, 10,04.