Met het vizier op Tokio gaan Belgian Cheetahs en Tornados voor WK-finale 4x400m

Valerie Hardie in Qatar

04 oktober 2019

07u01 0 WK atletiek Voor de Belgian Tornados is het een minimale doelstelling, voor de Belgian Cheetahs een maximale: de WK-finale halen van de 4x400m aflossing. Dat garandeert namelijk een olympisch ticket voor Tokio 2020.

In hotel Rataj Al Rayyan lopen de Belgen van de estafetteteams er uitgelaten bij. Het resultaat van het gemengde 4x400m aflossingsteam deed het geloof in een goede afloop op dit WK toenemen: de finale halen. Als hen dat lukt, dan is hun ticket voor Tokio 2020 meteen binnen. Bij de Belgian Tornados twijfelt er niemand, nog in het minst Jonathan Sacoor. “Ik heb er alle vertrouwen in. We staan er goed voor, terwijl andere landen al aan het kraken zijn. De Engelsen zijn Hudson-Smith kwijt, Cedenio van Trinidad & Tobago werd in een rolstoel van de piste gereden en bij de Amerikanen is Norman uitgevallen. Ik ben dus positief gestemd. Zaterdag ga ik nog één keer knallen.”

Toch treden de Belgian Tornado’s niet in hun sterkste bezetting aan in Doha. Jonathan Borlée moest afzeggen voor het WK door een blessure aan de hamstrings en Kevin Borlée is een dagelijkse klant bij de kinesist. “Ik heb al minder last van m’n rug maar die is eigenlijk het gevolg van de problemen aan mijn voet. Het is ook een lang seizoen. Het verbaast me niet dat veel atleten op dit WK door de mand vallen. Of zich blesseren. Da’s niet normaal. Ik las dat Seb Coe (voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie, red.) zei dat geen enkele atleet klaagt - dat hij eens gaat praten met de marathonlopers of snelwandelaars. Dat houdt geen steek. Als je airconditioning nodig hebt om een stadion koel te houden, dat wil dat toch zeggen dat het buiten veel te heet is? En dat terwijl er mensen elke week mensen op straat komen voor een beter klimaat...”

Niet voor niets is de Brusselse spurter kandidaat voor de atletencommissie bij de IAAF. Aan Kevin Borlée om Seb Coe van repliek te dienen. De Britse baas van de IAAF zei ook nog dat atleten die hun beklag doen over externe factoren meestal niet de atleten zijn die met een medaille naar huis gaan. Op het WK aflossingen in mei in Yokohama gingen de Tornado’s, Europees kampioen in 2018, met het brons naar huis. Het zal niet makkelijk worden om die stunt nu te herhalen. “De VS, Jamaica en Colombia steken er bovenuit,” zei trainer Jacques Borlée. “En dan zijn we nog met zes landen die elkaar waard zijn: Botswana, Zuid-Afrika, Italië, Groot-Brittannië, India en België. De prioriteit is de finale halen. Ik zal een strategie opstellen die maakt dat e voorin kunnen meestrijden.” In welke volgorde hij Julien Watrin, Dylan en Kevin Borlée en Jonathan Sacoor zal opstellen, daar wil de nationale trainer nog niet kwijt.

Carole Bam, trainster van de Belgian Cheetahs, doet minder mysterieus over de opstelling: “Hanne Claes start, dan komen Imke Vervaet en Pauline Couckuyt, Camille Laus moet het afmaken.” Bam haalde er zelfs haar rekenmachine al bij en vertelde aan elk van haar atletes welke tijd ze van hen verlangt. Er zijn geen excuses: voor een plek in de finale zal een tijd van 3:28 nog zijn, schat ze. Met andere woorden: ze moeten het Belgisch record van op het EK 2018 (3:27.69) benaderen of verbeteren.

Niet evident zonder sterkhoudster Cynthia Bolingo, die niet fit is, en vaste waarde Margo Van Puyvelde, die eveneens aan het revalideren is. “Met hen zou het een stuk makkelijker zijn, dat klopt,” zei Bam nog. “Maar als we op het WK aflossingen met dit team als tiende konden eindigen - ik vraag me nog altijd af hoe ze dàt hebben geflikt (lacht) - dan moeten we nu in staat zijn de finale te halen. Hun chrono’s zijn allemaal beter. We moeten alleen wat geluk hebben met de reeksindeling en hun race moet perfect zijn.”