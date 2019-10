Kimeli wordt heropgevist voor halve finales van 1500m, Debjani niet LPB

03 oktober 2019

21u57

Bron: Belga 0

Isaac Kimeli heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter op het WK atletiek in Doha. De 25-jarige Kimeli werd in de tweede reeks na een sterke finish zevende in 3:37.87. Onze landgenoot werd zo met de vijfde verliezende tijd opgevist voor de halve finales. Maandag werd Kimeli nog veertiende in de finale van de 5.000 meter en dacht hij erover de 1.500 meter te laten vallen.

Ismael Debjani finishte, na lange tijd mee het tempo te hebben bepaald in de hoop een snelle tijd te lopen, als tiende in de derde reeks in 3:39.11. Onvoldoende om heropgevist te worden.

De halve finales zijn vrijdag (vanaf 19u05) voorzien. De finale staat zondag (om 18u40) op het programma.