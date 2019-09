Kevin Borlée onzeker voor gemengd aflossingsteam VH

Op het WK atletiek staan morgen de reeksen van de 4x400m gemengd op het programma, een nieuwe discipline. Ook België schreef een aflossingsteam in, want de inzet is niet min: wie zich kwalificeert voor de WK-finale, is meteen ook zeker van een olympisch ticket voor Tokio 2020. In Doha maakten Carole Bam en Jacques Borlée, die het team samen coachen, de opstelling van de Belgen bekend: Robin Vanderbemden, Camille Laus, Imke Vervaet en Kevin of Dylan Borlée. Kevin Borlée blesseerde zich vorige week aan de rug, miste de laatste voorbereidingsstage in Valbonne en is nog onzeker.