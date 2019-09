Kevin Borlée: “Het ging zeer snel voorin” - Hanne Claes: “Er zijn mogelijkheden voor deze ploeg in Tokio” JDW/TLB

29 september 2019

Kevin Borlée liep met het Belgische gemengde estafetteteam naar de zesde plaats in de finale van de 4x400-meter. “Een finale lopen is positief voor een land als België”, aldus Borlée na de finale voor de microfoon van VTM Nieuws. “We hadden misschien een beetje beter kunnen doen, maar voorin ging het heel erg snel. Maar teleurgesteld ben ik niet.”

Kevin Borlée blesseerde zich vorige week aan de rug. “Ik heb kleine problemen. Met de kinesist proberen we ervoor te zorgen dat het lukt. Vandaag ging het wel, al voel ik het nu wel. We zullen er alles aan doen om me goed te laten recupereren.”

WK atletiek Hanne Claes: “Er zijn mogelijkheden voor deze ploeg in Tokio”