Jamaicaanse wereldkampioene bij juniors Briana Williams test positief

28 augustus 2019

11u22

Bron: Jamaica Gleaner 0 WK atletiek Een week na de drie gemiste dopingcontroles van de Amerikaanse sprinter Christian Coleman is er een nieuwe dopingaffaire losgebarsten, maar dan in Jamaica: de pas 17-jarige Briana Williams, wereldkampioene bij juniors op de 100m en 200m, testte positief op een verboden diureticum.

Met een tijd van 10.94, een nationaal juniorenrecord, kwalificeerde Briana Williams zich in juni op de Jamaicaanse trials voor de 100m voor het WK in Doha - dat ticket riskeert ze kwijt te raken nu blijkt dat in de A- en B-stalen van de 17-jarige sprintster sporen van een verboden diureticum hydrochloorthiazide (HCTZ) ontdekt zijn. Dat product, dat vooral dient om een hoge bloeddruk te behandelen, staat op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap (WADA) omdat het kan dienen als maskeermiddel voor anabole steroïden.

Op 6 september maakt de Jamaicaanse atletiekfederatie zijn selectie bekend voor het WK. De advocaat van Williams, Emir Crowne, liet al weten dat hij erop zal aandringen dat haar zaak voor die datum voorkomt bij de disciplinaire commissie van het Jamaicaanse Antidopingagentschap (JADCO). Volgens Crowne heeft Williams niets misdaan. Zij had medicatie gekocht om een verkoudheid te behandelen en had dat ook aangegeven op haar dopingformulier. HCTZ stond niet op de bijsluiter als actief bestanddeel maar volgens een onderzoek in een labo in Michigan zou het medicijn wel degelijk ‘besmet’ zijn.

Het is nu afwachten welk standpunt JADCO inneemt. Als Williams schuldig wordt bevonden, riskeert ze een schorsing van vier jaar. JADCO-voorzitter Warren Blake liet al uitschijnen dat het niet zo’n vaart zal lopen. “We gaan ervan uit dat Briana Williams een aanvaardbare uitleg heeft. Als ze dat kan staven met een onafhankelijke test, dan kan het zijn dat de atlete vrijuit gaat.”

In 2013 testte meervoudig wereld- en olympische kampioene Veronica Campbell-Brown ook positief op HCTZ - zij kwam er vanaf met een waarschuwing. De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) ging in beroep tegen die vrijspraak maar het Internationale Sporttribunaal (TAS) sprak VCB vrij. Twee jaar jaar bevestigde het TAS wel een schorsing van twee jaar die discuswerper Traves Smikle kreeg opgelegd na een positieve test op HCTZ. Afwachten welk lot de jonge Williams te wachten staat.

