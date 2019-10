Isaac Kimeli strandt in halve finales 1.500m - wereldrecord voor Amerikaanse hordenloopster AB

04 oktober 2019

20u57

Bron: Belga 0 WK Atletiek Isaac Kimeli heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 1.500m op het WK atletiek in Doha.

Onze 25-jarige landgenoot eindigde in de eerste halve finale in 3:37.50 (persoonlijk record: 3:36.51) op de negende plaats, niet voldoende voor een stek in de finale, waarvoor de top vijf in elke halve finale en de beste twee verliezende tijden zich plaatsen. Uiteindelijk sloot Kimeli in het Khalifastadion af met een achttiende plaats.

Kimeli twijfelde voorafgaand lang of hij wel zou starten op de 1.500 meter, na een vermoeiende 5.000m. Uiteindelijk nam hij het risico en was daar achteraf ook tevreden mee. In de reeksen werd hij met zijn chrono van 3:37.87 opgevist voor de halve finales, waarin hij duidelijk tekort kwam voor een stek in de finale, die zondagavond op het programma staat.

Kimeli: “Paar foutjes gemaakt”

“Ik heb een paar foutjes gemaakt”, analyseerde Kimeli zijn halve finale. “Het plan was om tot het einde te wachten, maar ik ben te vroeg naar voren gekomen en dat heeft onnodige krachten gekost. Op dit niveau wordt er heel veel geduwd en getrokken, en daardoor verzeilde ik opnieuw achteraan en moest ik aan een tweede inhaalmanoeuvre beginnen. Iedereen wil natuurlijk voorin zitten. Als ik dat beter aanpak, zit er meer in. Of dat zou volstaan voor de finale, durf ik niet te zeggen. Het niveau ligt enorm hoog op zo’n WK.”

Als hij zijn beide afstanden samen in ogenschouw neemt, kijkt Kimeli tevreden terug. “Over mijn toernooi in zijn geheel mag ik tevreden zijn. Ik loop twee dagen op rij 3:37, en dat met twee 5.000 meters in de benen. Dat is gewoon goed. Ik kan mezelf niks verwijten.” Op de Olympische Spelen volgend jaar zal Kimeli niet dubbelen. “De twee afstanden vallen samen in Tokio, dus ik kan ze niet combineren. Het wordt de 5.000 meter, daar heb ik grotere finalekansen. Komende winter ga ik enorm aan mijn basisconditie werken en zo kan ik hopelijk de finale bereiken op de Spelen.”

Qatarees pakt wereldtitel hoogspringen voor eigen publiek

Mutaz Essa Barshim heeft in eigen land zijn wereldtitel in het hoogspringen bij de mannen verlengd. Op het WK atletiek in Doha haalde Barshim het met een sprong over 2m37 van de Russen Mikhail Akimenko en Ilya Ivanyuk (beiden 2m35), die onder neutrale vlag deelnemen aan het WK.

Ook de 3.000m steeple leverde geen nieuwe wereldkampioen op. De Keniaan Conseslus Kipruto verlengde zijn wereldtitel, met winst in 8:01.35 was de olympische kampioen een honderdste van een seconde sneller dan de Ethiopiër Lamecha Girma. Het brons was voor de Marokkaan Soufiane el-Bakkali (8:03.76).

Amerikaanse snelt naar WK-goud in nieuw wereldrecord op 400m horden

Dalilah Muhammad heeft met een nieuw wereldrecord (52.16) goud veroverd op de 400 meter horden op het WK atletiek in de Qatarese hoofdstad Doha. De 29-jarige atlete klokte af in 52.16 en was vier honderdsten van een seconde sneller dan de 52.20 die ze op 28 juli tijdens de Amerikaanse kampioenschappen in Des Moines neerzette. De Amerikaanse liet zo het eerste wereldrecord noteren op dit WK.

In Doha was ze in de finale zeven honderdsten sneller dan haar landgenote Sydney McLaughlin (52.23), die vrede moest nemen met zilver. Het brons ging in 53.74 naar de Jamaicaanse Rushell Clayton. Voor Muhammad is dit het eerste WK-goud, na zilver in 2013 en 2017. In Rio 2016 pakte ze wel al olympisch goud.