Isaac Kimeli loopt dan toch de 1.500m op WK atletiek Redactie

02 oktober 2019

16u51

Bron: Belga 0 WK atletiek Isaac Kimeli gaat op het WK atletiek in Doha dan toch van start in de reeksen van de 1.500 meter. Dat heeft zijn coach Tim Moriau woensdag na de training bevestigd. Kimeli liet eerder via Instagram weten een punt te zetten achter zijn seizoen en de 1.500 meter te laten schieten.

Kimeli, die maandag in de finale van de 5.000m als veertiende eindigde, oordeelt dat hij voldoende hersteld is en dat er nog genoeg jus in de benen zit om de 1.500m af te werken. De Belg slaagde er niet in het minimum van 3:36.00 te lopen, maar werd door wereldatletiekbond IAAF opgevist. Zijn persoonlijke record is 3:36.51.

Met Ismaël Debjani waagt nog een andere Belg zijn kans op de 1.500m. De reeksen staan donderdag 21u Belgische tijd op de planning.