Exclusief voor abonnees IAAF-voorzitter Sebastian Coe blikt terug op omstreden WK in Doha: “Wie betaalt, bepaalt” Valerie Hardie

07 oktober 2019

06u02 0 WK atletiek Dopingschandalen, klachten over lege zitjes en onmenselijke temperaturen, persoonlijke aanvallen: neen, het was niet z’n makkelijkste WK sinds Sebastian Coe in augustus 2015 voorzitter werd van de IAAF.

Zijn nachten waren kort in Doha. Rond 2 uur in bed en om 6u30 er weer uit om op de loopband te gaan staan. Op z’n 63ste is Seb Coe nog altijd een (ex-)atleet in hart en nieren. En de Britse voorzitter van de Internationale Atletiek­federatie (IAAF) oogt ook nog scherp, al valt van zijn gezicht wel af te lezen dat hij er twee intense WK-weken heeft opzitten. Overal waar hij zich toonde, moest hij de ­‘keuze’ voor Qatar als gastland verdedigen. Al een geluk dat de zitjes in het ­Khalifa International Stadium naar het einde toe wat beter gevuld raakten, of hij moest het nog altijd uitleggen. “De eerste dagen waren er niet zoveel mensen als we wilden, maar dat fenomeen zag je ook bij WK’s in andere steden. Soms ­worden de mensen er zich pas van ­bewust dat er een WK in eigen stad bezig is als ze het op tv zien.”

Een ererondje in een leeg sta­dion ­moeten lopen: plezant is anders. Dat weet u als ex-atleet toch ook?

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over WK

sport

sportdiscipline

atletiek

IAAF