Geen WK indooratletiek voor Belgian Tornado Rossaert, ook gewezen olympisch kampioen Rutherford geeft forfait

28 februari 2018

15u45

Michael Rossaert, lid van de Belgische 4x400 meterploeg, moet op het laatste moment verstek laten gaan voor het WK indooratletiek in het Britse Birmingham dat morgen van start gaat. De 24-jarige Waaslander scheurde zijn achillespees en wacht een lange revalidatie.

"Een vreselijke dag gisteren. Op de laatste training als voorbereiding op het WK heb ik mijn achillespees gescheurd", klinkt het op de Facebook-pagina van Rossaert, die woensdag onderuitging op de open training van de Belgian Tornados. "Ik ga vrijdag onder het mes en moet zes maanden revalideren. Het ziet ernaar uit dat ik pas tegen volgend jaar weer deftig kan lopen."

Voor Rossaert zou het in Birmingham het eerste internationaal toernooi bij de grote jongens worden. België zal het in Birmingham naar alle waarschijnlijkheid zonder reserve moeten doen. De enige atleet die in aanmerking komt naast de drie broers Borlée en talent Jonathan Sacoor (18) is Robin Vanderbemden, maar die weigerde eerder zijn selectie omdat hij niet akkoord gaat met de politiek van bondscoach Jacques Borlée. De Belgian Tornados lopen zaterdag de reeksen van de 4x400 meter, zondag eventueel ook de finale.

Ook Rutherford geeft forfait

De Britse verspringer Greg Rutherford neemt niet deel aan het WK indooratletiek, dat donderdag van start gaat in het Britse Birmingham. De olympische kampioen van 2012 heeft naar eigen zeggen nog niet het gewenste niveau en focust zich nu op het outdoorseizoen van komende zomer, met als orgelpunt het EK in Berlijn.

"Mijn prestaties op de Britse kampioenschappen en de GP van Glasgow toonden verbetering, maar mijn niveau is nog niet zoals ik gehoopt had", verklaarde de 31-jarige Brit, de wereldkampioen van 2015. Rutherford is op de terugweg, nadat hij vorig jaar slechts in drie wedstrijden kon starten na operaties aan de lies en de enkel.